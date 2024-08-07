Четыре новых пляжа открыли в Уфе





Мэр Уфы визировал коррективы постановления, касающегося пляжного отдыха, под финал купального сезона — во вторник, 6 августа. Включение локаций в перечень легальных мест для купания означает, что зоны попадут в сферу внимания городских спасательных служб. То есть, помимо охраны отдыха уфимцев, власти, имея зону в легальном распоряжении, могут и ввести запрет на ее использование для купания. Точная мотивация корректив в постановлении администрации Уфы не указана.