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Четыре новых пляжа открыли в Уфе

Четыре новых пляжа открыли в Уфе

7 августа 2024, 08:06
Фото: 1MI
Городские власти решили легализовать купание на озерах, указано в постановлении мэрии Уфы.
Сюжет
Отдых

Глава администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ратмир Мавлиев внес изменения в постановление №568 «Об организации отдыха населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на воде в 2024 году». Коррективы касаются мест отдыха у воды. Список пополнили четыре новые локации. Все они расположены на озерах в черте города. Это

— пляж «Красивая поляна» на озере Красивое (Демский район);

— пляж «Райский берег» на озере Теплое (Калининский район);

— пляж «Гольфстрим» на озере Теплое (Калининский район);

— пляж «Кашкадан» на озере Кашкадан (Октябрьский район).



Мэр Уфы визировал коррективы постановления, касающегося пляжного отдыха, под финал купального сезона — во вторник, 6 августа. Включение локаций в перечень легальных мест для купания означает, что зоны попадут в сферу внимания городских спасательных служб. То есть, помимо охраны отдыха уфимцев, власти, имея зону в легальном распоряжении, могут и ввести запрет на ее использование для купания. Точная мотивация корректив в постановлении администрации Уфы не указана.

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