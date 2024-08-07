Четыре новых пляжа открыли в Уфе

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Глава администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ратмир Мавлиев внес изменения в постановление №568 «Об организации отдыха населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на воде в 2024 году». Коррективы касаются мест отдыха у воды. Список пополнили четыре новые локации. Все они расположены на озерах в черте города. Это
— пляж «Красивая поляна» на озере Красивое (Демский район);
— пляж «Райский берег» на озере Теплое (Калининский район);
— пляж «Гольфстрим» на озере Теплое (Калининский район);
— пляж «Кашкадан» на озере Кашкадан (Октябрьский район).
Мэр Уфы визировал коррективы постановления, касающегося пляжного отдыха, под финал купального сезона — во вторник, 6 августа. Включение локаций в перечень легальных мест для купания означает, что зоны попадут в сферу внимания городских спасательных служб. То есть, помимо охраны отдыха уфимцев, власти, имея зону в легальном распоряжении, могут и ввести запрет на ее использование для купания. Точная мотивация корректив в постановлении администрации Уфы не указана.