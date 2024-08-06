Пассажиры Уфы вместо автобусов увидят ягодки

Электронные информационные табло в павильонах ожидания общественного транспорта в Уфе временно отключат, сообщает городское управление транспорта и связи. Временные информационные неудобства пассажирам городского транспорта в Уфе придется претерпеть во вторник, 6 августа. Отключение электронных информационных табло обуславливают необходимостью проведения профилактических работ в онлайн-системе отслеживания движения общественного транспорта в Уфе. Ориентировочно, табло вернутся к работе к 15:00 6 августа.