Пассажиры Уфы вместо автобусов увидят ягодки

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Электронные информационные табло в павильонах ожидания общественного транспорта в Уфе временно отключат, сообщает городское управление транспорта и связи. Временные информационные неудобства пассажирам городского транспорта в Уфе придется претерпеть во вторник, 6 августа. Отключение электронных информационных табло обуславливают необходимостью проведения профилактических работ в онлайн-системе отслеживания движения общественного транспорта в Уфе. Ориентировочно, табло вернутся к работе к 15:00 6 августа.