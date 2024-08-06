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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Уфимцев предупредили о проблемах с транспортом

Пассажиры Уфы вместо автобусов увидят ягодки

6 августа 2024, 07:28
Фото: управление транспорта и связи Уфы

Уфимцев предупредили о проблемах с транспортом

В городе запланировали ремонт систем информирования во вторник, 6 августа, сообщает уфимское управление транспорта и связи.

Электронные информационные табло в павильонах ожидания общественного транспорта в Уфе временно отключат, сообщает городское управление транспорта и связи. Временные информационные неудобства пассажирам городского транспорта в Уфе придется претерпеть во вторник, 6 августа. Отключение электронных информационных табло обуславливают необходимостью проведения профилактических работ в онлайн-системе отслеживания движения общественного транспорта в Уфе. Ориентировочно, табло вернутся к работе к 15:00 6 августа.

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