Ползущие гада наводнили Башкирию

Госкомитет РБ по ЧС рекомендует жителям и гостям республики соблюдать правила безопасности при встрече с этими рептилиями. Важно не тревожить змею и не приближаться к ней, так как она может укусить только в целях самозащиты. Если вы внезапно столкнулись со змеёй, рекомендуется замереть на месте, поскольку в большинстве случаев она уйдёт сама. Если змея проявляет агрессию, шипя и наступая, следует медленно отступить, не поворачиваясь к ней спиной и избегая быстрых движений. Кроме того, при посещении природы желательно носить высокую обувь с толстой подошвой для дополнительной защиты.