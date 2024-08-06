Ползущие гада наводнили Башкирию

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
С начала лета 2024 года спасатели зарегистрировано 44 обращения о змеях от жителей Республики Башкортостан. Наибольшее количество сообщений поступило из Уфы, где зафиксировано 14 случаев. Змеи активно проникают в жилые и офисные помещения, включая квартиры и лифты. Из общего числа обращений семь случаев были связаны с укусами змей. Ранее в соцсетях появилось видео из квартиры в Уфе. Огромная метровая змея заползла в ящики. Рептилия до ужаса напугала тех, кто ее нашёл. К счастью, грозным монстром в чешуе оказался метровый ужик.
Госкомитет РБ по ЧС рекомендует жителям и гостям республики соблюдать правила безопасности при встрече с этими рептилиями. Важно не тревожить змею и не приближаться к ней, так как она может укусить только в целях самозащиты. Если вы внезапно столкнулись со змеёй, рекомендуется замереть на месте, поскольку в большинстве случаев она уйдёт сама. Если змея проявляет агрессию, шипя и наступая, следует медленно отступить, не поворачиваясь к ней спиной и избегая быстрых движений. Кроме того, при посещении природы желательно носить высокую обувь с толстой подошвой для дополнительной защиты.