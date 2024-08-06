День трезвости перенесли в Башкирии

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
2 сентября в Башкортостане вступает в силу запрет на продажу алкогольных напитков, приуроченный к празднованию Дня знаний. Спикер Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев подчеркнул, что этот праздник должен проходить без алкоголя, и продажа спиртного, включая пиво, будет запрещена на всей территории региона. Ограничение не касается предприятий общественного питания, то есть бары, кафе и рестораны могут продавать гостям спиртное в привычном для своего графика работы режиме. Запрет связан только с торговлей в розницу — в магазинах.
В 2024 году перенос «дня трезвости» связан с тем, что все школьные линейки и сам праздник сместился с первого на второе сентября из-за того, что 1 сентября выпадает на воскресенье. Об этом переносе ранее сообщил глава регионального Министерства образования.
Региональный антиалкогольный закон вводит ограничения на продажу алкоголя не только в День знаний, но и во время других значимых мероприятий, таких как «Последний звонок», праздник «Сабантуй» и День молодежи. Также в новогодние каникулы будет сокращено время продажи выпивки.