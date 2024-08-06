День трезвости перенесли в Башкирии

2 сентября в Башкортостане вступает в силу запрет на продажу алкогольных напитков, приуроченный к празднованию Дня знаний. Спикер Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев подчеркнул, что этот праздник должен проходить без алкоголя, и продажа спиртного, включая пиво, будет запрещена на всей территории региона. Ограничение не касается предприятий общественного питания, то есть бары, кафе и рестораны могут продавать гостям спиртное в привычном для своего графика работы режиме. Запрет связан только с торговлей в розницу — в магазинах.