mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Запрет на торговлю алкоголем в Башкирии перенесли на 2 сентября

День трезвости перенесли в Башкирии

6 августа 2024, 07:14

Запрет на торговлю алкоголем в Башкирии перенесли на 2 сентября

Это связано со смещением Дня знаний с 1 на 2 сентября в 2024 году, сообщает Курултай РБ.

2 сентября в Башкортостане вступает в силу запрет на продажу алкогольных напитков, приуроченный к празднованию Дня знаний. Спикер Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев подчеркнул, что этот праздник должен проходить без алкоголя, и продажа спиртного, включая пиво, будет запрещена на всей территории региона. Ограничение не касается предприятий общественного питания, то есть бары, кафе и рестораны могут продавать гостям спиртное в привычном для своего графика работы режиме. Запрет связан только с торговлей в розницу — в магазинах.

В 2024 году перенос «дня трезвости» связан с тем, что все школьные линейки и сам праздник сместился с первого на второе сентября из-за того, что 1 сентября выпадает на воскресенье. Об этом переносе ранее сообщил глава регионального Министерства образования.

1 сентября в Башкирии перенесли
Узнать подробнее

Региональный антиалкогольный закон вводит ограничения на продажу алкоголя не только в День знаний, но и во время других значимых мероприятий, таких как «Последний звонок», праздник «Сабантуй» и День молодежи. Также в новогодние каникулы будет сокращено время продажи выпивки.

Читайте также:
Мэр Уфы заявил об установке нового памятникаРадий Хабиров поделился радостной новостьюСлепую женщину убили и спрятали в морозильнике в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Алкоголь#Россия#Праздник#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школа#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Константин Толкачев#Запрет#День знаний#Регион#Министерство образования#Антиалкогольный закон
Подпишитесь
СРОЧНО. Взрыв в Башкирии — трое погибли
Вчера, 17:33
Видео. Красотка из Башкирии бросила вызов олимпийскому трансгендеру*
Сегодня, 05:22
Видео. Внук убил и заморозил слепую бабушку в Башкирии
Сегодня, 06:17
Радий Хабиров поделился радостной новостью
Сегодня, 06:54
Мэр Уфы заявил об установке нового памятника
Сегодня, 07:04