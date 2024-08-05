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Updated Сегодня, 13:35

Потоп в Уфе — последние новости

Потоп в Уфе — последние новости

5 августа 2024, 13:32
Фото: УГЗ г. Уфы
Уровень рек в столице Башкирии продолжает подниматься, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

По данным экстренной службы, 5 августа уровень реки Белой дошёл до отметки в 3,36 м, уровень реки Уфы — до 4,25 см. Оба водоёма за последние сутки поднялись на несколько см.

Дороги к двум СНТ в черте города — «Казарес» и «Альбатрос» — остаются затопленными. Между тем спасатели отмечают, что ситуация на этих участках не ухудшается.

Отметим, в ближайшие сутки в городе ожидается облачная погода. Ветер будет достигать 5-10 м/с, однако при грозе может усилиться до 16 м/с.

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Как сообщал Mkset, в ходе правительственного совещания 5 августа власти региона подняли тему введения режима чрезвычайной ситуации на территории всего Башкортостана.

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