Потоп в Уфе — последние новости

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По данным экстренной службы, 5 августа уровень реки Белой дошёл до отметки в 3,36 м, уровень реки Уфы — до 4,25 см. Оба водоёма за последние сутки поднялись на несколько см.
Дороги к двум СНТ в черте города — «Казарес» и «Альбатрос» — остаются затопленными. Между тем спасатели отмечают, что ситуация на этих участках не ухудшается.
Отметим, в ближайшие сутки в городе ожидается облачная погода. Ветер будет достигать 5-10 м/с, однако при грозе может усилиться до 16 м/с.
Как сообщал Mkset, в ходе правительственного совещания 5 августа власти региона подняли тему введения режима чрезвычайной ситуации на территории всего Башкортостана.