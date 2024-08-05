Когда в Башкирию вернется лето

В Уфе также предсказывается облачность с прояснениями, кратковременные дожди и грозы в течение дня. Ветер в столице будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, с возможными порывами до 16 метров в секунду во время грозы. Температура в Уфе ночью составит +13°С до +15°С, в то время как днем температура поднимется до +24°С…+26°С. Утром и ночью на автодорогах возможны туман и ухудшение видимости до 500 метров. Глава регионального ГАИ даёт советы автомобилистам по безопасному вождению в дождь.