mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Синоптики развеяли мечты жителей Башкирии

Когда в Башкирию вернется лето

5 августа 2024, 09:46

Синоптики развеяли мечты жителей Башкирии

На главный вопрос жителей региона ответили спасатели.

«Лето, где же ты?». Этот риторический вопрос в Уфе и Башкирии задают уже не первую неделю. И, кажется, лето вернется в Башкирию и Уфу не раньше сентября. Так что бабье лето в Башкирии должно быть вольготным.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, дожди задержатся в регионе минимум на неделю, с 5 по 11 августа. Да и на более поздние даты календаря особо полагаться не стоит. По предварительным прогнозам, дожди в Башкирии прекратятся только в конце августа. По прогнозу погоды в Уфе и Башкирии в первую половину месяца будет пасмурно и дождливо, а еще через неделю регион вновь накроют грозы.

Дождь за ₽67 млн прошел в Башкирии
Узнать подробнее

По информации Башгидромета, погода в Башкирии завтра, 6 августа, ожидается облачная, но с периодическими прояснениями. Местами ночью возможны кратковременные дожди и грозы, а в течение дня — град. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха ожидается в пределах +12°С до +17°С, а днем она будет колебаться от +22°С до +27°С.

В Уфе также предсказывается облачность с прояснениями, кратковременные дожди и грозы в течение дня. Ветер в столице будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, с возможными порывами до 16 метров в секунду во время грозы. Температура в Уфе ночью составит +13°С до +15°С, в то время как днем температура поднимется до +24°С…+26°С. Утром и ночью на автодорогах возможны туман и ухудшение видимости до 500 метров. Глава регионального ГАИ даёт советы автомобилистам по безопасному вождению в дождь.

Читайте также:
Хабиров поручил выдавать по ₽50 000Кастрация мальчика в Башкирии оказалась фейкомЦены на бензин в Башкирии выросли на 2,8%
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Паводок#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Дожди
Подпишитесь
Видео. В Башкирии улицы утонули в воде из-за сильного дождя
Вчера, 06:07
Потоп в Башкирии — последние новости
Вчера, 05:18
В Башкирии мужчина сгорел заживо
Вчера, 04:45
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Необычный случай пьяной езды зафиксировали в Башкирии
Вчера, 06:27
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
1 августа, 14:44