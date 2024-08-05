Когда в Башкирию вернется лето

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
«Лето, где же ты?». Этот риторический вопрос в Уфе и Башкирии задают уже не первую неделю. И, кажется, лето вернется в Башкирию и Уфу не раньше сентября. Так что бабье лето в Башкирии должно быть вольготным.
Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, дожди задержатся в регионе минимум на неделю, с 5 по 11 августа. Да и на более поздние даты календаря особо полагаться не стоит. По предварительным прогнозам, дожди в Башкирии прекратятся только в конце августа. По прогнозу погоды в Уфе и Башкирии в первую половину месяца будет пасмурно и дождливо, а еще через неделю регион вновь накроют грозы.
По информации Башгидромета, погода в Башкирии завтра, 6 августа, ожидается облачная, но с периодическими прояснениями. Местами ночью возможны кратковременные дожди и грозы, а в течение дня — град. Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 18 метров в секунду. Ночная температура воздуха ожидается в пределах +12°С до +17°С, а днем она будет колебаться от +22°С до +27°С.
В Уфе также предсказывается облачность с прояснениями, кратковременные дожди и грозы в течение дня. Ветер в столице будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, с возможными порывами до 16 метров в секунду во время грозы. Температура в Уфе ночью составит +13°С до +15°С, в то время как днем температура поднимется до +24°С…+26°С. Утром и ночью на автодорогах возможны туман и ухудшение видимости до 500 метров. Глава регионального ГАИ даёт советы автомобилистам по безопасному вождению в дождь.