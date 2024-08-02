Уфимец потерял ₽1,5 млн «зарабатывая» на скриншотах отелей

Сначала он выбрал недорогие варианты отелей на 1000 рублей и перевел деньги на счет мошенников, как требовала схема. Затем ему пришло сообщение о необходимости купить новый аккаунт для «выигрыша». После покупки и активации нового аккаунта аферисты сообщили, что «выигрыш» слишком большой и нужно оплатить налог 13%.