Уфимец потерял ₽1,5 млн «зарабатывая» на скриншотах отелей

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Мужчине пришло сообщение с предложением легко заработать на рекламе отелей. Схема казалась простой: нужно было делать скриншоты на сайтах отелей и получать за это деньги. Мужчина заинтересовался и начал действовать по плану аферистов.
Сначала он выбрал недорогие варианты отелей на 1000 рублей и перевел деньги на счет мошенников, как требовала схема. Затем ему пришло сообщение о необходимости купить новый аккаунт для «выигрыша». После покупки и активации нового аккаунта аферисты сообщили, что «выигрыш» слишком большой и нужно оплатить налог 13%.
Только после того, как он вложил в сомнительный заработок более 1,1 миллиона рублей, мужчина догадался, что стал жертвой мошенников. Он обратился в полицию.
Полиция проводит проверку по факту мошенничества.