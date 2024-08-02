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Уфимец потерял ₽1,5 млн «зарабатывая» на скриншотах отелей

Уфимец потерял ₽1,5 млн «зарабатывая» на скриншотах отелей

2 августа 2024, 13:49
Фото: 1MI
Житель Уфы стал жертвой хитрой мошеннической схемы, потеряв почти 1,5 миллиона рублей, «зарабатывая» на скриншотах отелей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Мужчине пришло сообщение с предложением легко заработать на рекламе отелей. Схема казалась простой: нужно было делать скриншоты на сайтах отелей и получать за это деньги. Мужчина заинтересовался и начал действовать по плану аферистов.

Сначала он выбрал недорогие варианты отелей на 1000 рублей и перевел деньги на счет мошенников, как требовала схема. Затем ему пришло сообщение о необходимости купить новый аккаунт для «выигрыша». После покупки и активации нового аккаунта аферисты сообщили, что «выигрыш» слишком большой и нужно оплатить налог 13%.

Только после того, как он вложил в сомнительный заработок более 1,1 миллиона рублей, мужчина догадался, что стал жертвой мошенников. Он обратился в полицию.

Полиция проводит проверку по факту мошенничества.

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