Юрист из Башкирии: как защититься от нового развода мошенников

Юриста во всей ситуации обескуражил тот факт, что потерпевшим формально признаётся именно банк. При этом никого почему-то не волнует, что банковские системы защиты совершенно не препятствуют оформлению кредита без волеизъявления заёмщика и установления его личности. Более того, финансовые организации даже не волнует внезапное обращение после долгих лет без пользования их услугами.