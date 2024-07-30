Юрист из Башкирии: как защититься от нового развода мошенников

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Правозащитник Виталий Буркин прокомментировал новую схему аферистов, берущих кредиты через старые номера оператора МТС.
Напомним, ранее Mkset рассказывал историю уфимки, на которую оформили кредит на ₽1,5 млн — девушка имела неиспользованный счёт в банке ВТБ, привязанный к старому номеру. Этим воспользовались мошенники, сумевшие получить доступ к новой сим-карте с тем же идентификатором и оформить займ. При этом в схеме, судя по всему, замешаны и недобросовестные работники банка.
По всей России пострадавшими от таких действий оказались 300 человек. После их коллективного обращения глава Следкома Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль, однако пока заметных продвижений в деле не было.
Юриста во всей ситуации обескуражил тот факт, что потерпевшим формально признаётся именно банк. При этом никого почему-то не волнует, что банковские системы защиты совершенно не препятствуют оформлению кредита без волеизъявления заёмщика и установления его личности. Более того, финансовые организации даже не волнует внезапное обращение после долгих лет без пользования их услугами.
— Очень интересно как выставляют схему следственные органы: неизвестные лица совершают хищения денег банка, обманывая его сотрудников. Эти причиняется ущерб банку и он признается потерпевшим. Однако при такой трактовке событий предполагается, что банк должен сам аннулировать кредитные обязательства перед клиентами, а после установления преступников взыскивать ущерб с них. Но этого не происходит. Люди вынуждены судиться. Тогда вопрос: какой же банк потерпевший, если он отказывается признавать факт его обмана и хищения у него денег? — вопрошает юрист.
Правозащитник также поделился несколькими советами о том, как стоит поступать, чтобы не допустить подобных ситуаций и что делать потерпевшим.
По мнению Буркина, при закрытии счёта всегда важно брать документ об этом. Зачастую, в самих отделениях банков даже режут карты на глазах у клиента, однако и это не спасает — имеются случаи, когда счета всё равно считались открытыми.
Если же избежать неприятностей не удалось, благодаря грамотным и оперативным действиям ситуацию можно с большей вероятностью разрешить в свою сторону:
— Первым делом надо сделать запрос оператору сотовой связи, в нашем случае МТС, о принадлежности номера. Дальше обратиться в банк с досудебной претензией, с требованием признать договор незаключенным, аннулировать долг, сделать отметку об этом в БКИ. Также сам кредитный договор нужно запросить.
Если не будет результата— обратиться в суд с исковым заявлением о признании кредитного договора незаключенным и внесении изменений в кредитную историю.
Одновременно рекомендую обратиться с заявлением в Банк России с требованием возбудить административное производство в отношении банка за нарушения законодательства о банковской деятельности.
Важно помнить: по закону о потребительском кредитовании кредитный договор считается заключенным, только после зачисления на счет заемщика денег.
Поэтому правота гражданина в этой ситуации безусловная и никакие отговорки банка не работают, — считает юрист.