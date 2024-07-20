mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Малолетние «темщики» из Башкирии поставили на уши пол России

Малолетние «темщики» из Башкирии поставили на уши пол России

20 июля 2024, 07:48
Фото: МВД по Республике Карелия.
За резонансным способом развода стояли обычные школьники, сообщает МВД Республики Карелии

Компания старшеклассников оформляла микрозаймы на незнакомых людей. Для этого ученик одной из школ в Республике Башкортостан вместе с друзьями скупал на маркетплейсах неактивированные SIM-карты.

Многие из приобретённых номеров оказывались использованными. После покупки «бизнесмены» пробовали зайти на «Госуслуги» — получив доступ к аккаунту на платформе, аферисты оформляли микрозаймы на своих жертв.

По информации правоохранителей, школьники также пытались занимать кредиты в банке ВТБ. Вышло ли это у них — сейчас уточняется. Известно, что от действий мошенников пострадали четверо жителей Карелии, общий ущерб оценивается в ₽100 тысяч. Между тем к такой схеме подростки пришли не самостоятельно — из похищенных денег они получали лишь 10%, отдавая остальное неустановленным кураторам.

Видео: МВД Республики Карелии

О схеме ранее подробно рассказывал Mkset. Напомним, жертвой подобных действий в июне стала жительница Уфы. Её счёт в банке ВТБ был оформлен на старый неиспользуемый номер — в один день горожанка узнала, что неизвестный взял на неё кредит на ₽1,5 млн.

По всей России таких пострадавших насчитывается уже сотни. Не исключено, что среди них могли быть и владельцы номеров, купленных задержанными школьниками. После резонансных публикаций в СМИ на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета.

Уфимка заплатит ₽1,5 млн за потерянную «симку»
Узнать подробнее
Бастрыкин ответил обманутой на ₽1,5 млн уфимке
Узнать подробнее

Бегло изучив отзывы на SIM-карты на маркетплейсе Ozon можно действительно увидеть множество сообщений о занятых номерах.

— Симка работает. Оказалась занята, оформлена на участника СВО, — гласит один из отзывов.
— Пытался зарегистрироваться, пишут номер занят. Деньги на ветер, — пишет другой недовольный покупатель.

Сейчас полицейские выясняют, могли ли подростки быть причастными к другим эпизодам. Правоохранители также пытаются установить личности кураторов. Впрочем, не исключено, что подлинные организаторы схемы находятся не в России и никакой ответственности не понесут.

Читайте также:
Женщина сломала криминальный бизнес студента из УфыХакер из Уфы жил на взломе ГосуслугАферист из TikTok развел пенсионерку из Уфы на ₽500 000
#Общество#Видео#Уфа#Мошенничество#Уголовное дело#Деньги#Башкортостан#Кредиты#Новости Башкирии#Новости Уфы#Аферисты#Петрозаводск#Схемы развода#Карелия
Подпишитесь
«Водитель уснул». В Башкирии три фуры превратились в месиво
Сегодня, 05:34
Балкончик с «голыми мужиками» не даёт покоя уфимцам
Сегодня, 06:16
«Несёт химией». Запах газа в Уфе начал проникать в новые районы
Сегодня, 05:52
Расстрел детей в Уфе заинтересовал Бастрыкина
Сегодня, 05:12
Бастрыкин ответил обманутой на ₽1,5 млн уфимке
Сегодня, 05:04
В Уфе возбудили дело из-за «Дома из трухи»
Сегодня, 04:53