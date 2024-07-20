Малолетние «темщики» из Башкирии поставили на уши пол России

По информации правоохранителей, школьники также пытались занимать кредиты в банке ВТБ. Вышло ли это у них — сейчас уточняется. Известно, что от действий мошенников пострадали четверо жителей Карелии, общий ущерб оценивается в ₽100 тысяч. Между тем к такой схеме подростки пришли не самостоятельно — из похищенных денег они получали лишь 10%, отдавая остальное неустановленным кураторам.