Малолетние «темщики» из Башкирии поставили на уши пол России

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Компания старшеклассников оформляла микрозаймы на незнакомых людей. Для этого ученик одной из школ в Республике Башкортостан вместе с друзьями скупал на маркетплейсах неактивированные SIM-карты.
Многие из приобретённых номеров оказывались использованными. После покупки «бизнесмены» пробовали зайти на «Госуслуги» — получив доступ к аккаунту на платформе, аферисты оформляли микрозаймы на своих жертв.
По информации правоохранителей, школьники также пытались занимать кредиты в банке ВТБ. Вышло ли это у них — сейчас уточняется. Известно, что от действий мошенников пострадали четверо жителей Карелии, общий ущерб оценивается в ₽100 тысяч. Между тем к такой схеме подростки пришли не самостоятельно — из похищенных денег они получали лишь 10%, отдавая остальное неустановленным кураторам.
О схеме ранее подробно рассказывал Mkset. Напомним, жертвой подобных действий в июне стала жительница Уфы. Её счёт в банке ВТБ был оформлен на старый неиспользуемый номер — в один день горожанка узнала, что неизвестный взял на неё кредит на ₽1,5 млн.
По всей России таких пострадавших насчитывается уже сотни. Не исключено, что среди них могли быть и владельцы номеров, купленных задержанными школьниками. После резонансных публикаций в СМИ на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета.
Бегло изучив отзывы на SIM-карты на маркетплейсе Ozon можно действительно увидеть множество сообщений о занятых номерах.
— Симка работает. Оказалась занята, оформлена на участника СВО, — гласит один из отзывов.
— Пытался зарегистрироваться, пишут номер занят. Деньги на ветер, — пишет другой недовольный покупатель.
Сейчас полицейские выясняют, могли ли подростки быть причастными к другим эпизодам. Правоохранители также пытаются установить личности кураторов. Впрочем, не исключено, что подлинные организаторы схемы находятся не в России и никакой ответственности не понесут.