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Бастрыкин ответил обманутой на ₽1,5 млн уфимке

Бастрыкин ответил обманутой на ₽1,5 млн уфимке

20 июля 2024, 05:04
Фото: пресс-служба СК РФ
Глава СК России Александр Бастрыкин после публикации Mkset поставил на контроль проверку по факту новой мошеннической схемы, жертвами которой стали 300 человек — в том числе жительница Уфы, сообщается на сайте Следственного комитета.

Ранее редакция рассказывала историю уфимки Анны Г. Девушка обнаружила, что неизвестные оформили на её счет полуторамиллионный кредит. При этом займ был оформлен без её ведома и участия. Как выяснилось, помимо неё аналогичные случаи произошли с сотнями жителей страны. Всему виной — неиспользуемые счета, оформленные на утерянные номера телефонов.

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Пострадавшие от аферистов составили коллективное обращение в Следком. В сообщении правоохранительного ведомства говорится, что сейчас следственное управление ведёт соответствующую проверку. Бастрыкин поручил руководству отдела доложить ему о ходе расследования.

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