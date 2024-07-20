Бастрыкин ответил обманутой на ₽1,5 млн уфимке

Ранее редакция рассказывала историю уфимки Анны Г. Девушка обнаружила, что неизвестные оформили на её счет полуторамиллионный кредит. При этом займ был оформлен без её ведома и участия. Как выяснилось, помимо неё аналогичные случаи произошли с сотнями жителей страны. Всему виной — неиспользуемые счета, оформленные на утерянные номера телефонов.