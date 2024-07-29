Уфимец заплатил ₽28 000 и никуда не уехал

Мужчина разместил объявление о поиске попутчиков для совершения перевозок — найдя клиента, аферист направил его на вредоносный сайт. Ничего не подозревающий пассажир вбил данные свой карты, думая, что оплачивает поездку, и лишился всех средств на банковской карте — ₽28 тысяч.