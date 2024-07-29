Уфимец заплатил ₽28 000 и никуда не уехал

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Житель Башкирии своровал деньги с карты уфимца, перехошедшего по его вредоносной ссылке. Инцидент случился в феврале 2022 года.
Мужчина разместил объявление о поиске попутчиков для совершения перевозок — найдя клиента, аферист направил его на вредоносный сайт. Ничего не подозревающий пассажир вбил данные свой карты, думая, что оплачивает поездку, и лишился всех средств на банковской карте — ₽28 тысяч.
Бедолага, оказавшийся жертвой мошенника, пытался тогда уехать из Сургута в Уфу. Оставшись посреди вокзала совсем без денег, мужчине ничего не оставалось, кроме как пойти в отдел полиции.
Вычислили злоумышленника только в июне 2024 года. Во всём содеянном он сознался. Со слов задержанного, схему обмана ему подсказал неизвестный интернет-знакомый в мессенджере. За помощь мужчина перевёл куратору 20% от похищенной суммы.
Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. По его делу назначен суд. Аферисту могут грозить до пяти лет тюрьмы.