Уфимка заплатит ₽1,5 млн за потерянную «симку»

При этом сотрудник банка заверил — провернуть подобное могли лишь «изнутри», то есть ответственен за произошедшее кто-то из его коллег. Судя по всему, недобросовестный сотрудник «слил» данные клиентки «заинтересованным лицам», а те — оформили заём, чтобы забрать себе деньги. О последнем свидетельствуют и выписки из счетов — негодяи обналичили средства в трёх разных банкоматах Новосибирска.