Уфимка заплатит ₽1,5 млн за потерянную «симку»

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Обнаружить себя должником с многомиллионными кредитами теперь рискуют граждане, имеющие неиспользующиеся счета, привязанные на утерянные телефонные номера. Жительница Уфы когда-то давно завела счёт на ВТБ — туда ей приходила заработная плата. Работу горожанка сменила, а номер — давно забыла и потеряла. Это и сыграло с ней злую шутку.
— Мне 7 июня позвонили с неизвестного московского номера. Представились сотрудником ВТБ и спросили, имею ли я доступ к своему номеру телефона. На что мне ответили, что стоит обратиться в офис ВТБ. Там мне сказали, что на меня взяли автокредит на полтора миллиона рублей, — рассказала Анна.
При этом сотрудник банка заверил — провернуть подобное могли лишь «изнутри», то есть ответственен за произошедшее кто-то из его коллег. Судя по всему, недобросовестный сотрудник «слил» данные клиентки «заинтересованным лицам», а те — оформили заём, чтобы забрать себе деньги. О последнем свидетельствуют и выписки из счетов — негодяи обналичили средства в трёх разных банкоматах Новосибирска.
Между тем девушка утверждает, что в самом банке её проблему решать совсем не торопились — вместо этого каждодневно ей поступали звонки о необходимости погасить долг.
— Я обратилась в полицию, как мне и посоветовали. Сделала также досудебную претензию и обращение на «горячей линии». Банк ВТБ просто продляет мою претензию. Не рассматривает её. Последний месяц не было никаких сообщений ни от ВТБ, ни от полиции. Я совершенно случайно узнала, что открыли уголовное дело. Мне ничего никто не говорит, просто звонят за тем, чтобы я оплатила «свой» долг и говорят, сколько у меня пени накапало за день, — сетует Анна.
Число пострадавших от мошеннической схемы составило более 300 человек. Жертвы аферистов организовали сообщество «ВКонтакте», через которую пытались привлечь внимание к своей проблеме. Вскоре банк наконец-то вышел на контакт с клиентами.
— Они написали в нашей группе комментарий с официального аккаунта и попросили нас всех написать им на почту с нашими данными. Они зарегистрировали новые обращения, вчера было списано три кредита. Официального комментария пока никто не даёт: «Рассматриваем, всё в работе».
Интересным является и то, что в анкетах на кредитование допущено множество ошибок, что оформлению займа не помешало — у некоторых людей неверно указаны уровень дохода, место работы и даже паспортные данные.
В отчаянии пострадавшие написали коллективные обращения к главе Следственного комитета и Президенту России Владимиру Путину. Mkset внимательно следит за развитием ситуации.
Отметим, что с 25 июля вступает в силу закон, согласно которому банки будут обязаны возвращать клиентам деньги, переведённые мошенникам. Документ гласит, что на полное возмещение средств у кредитно-финансовых организаций будет 30 дней с момента получения заявления.
Речь идёт о тех случаях, когда банк одобрил перечисление на счёт мошенников из специальной базы Нацбанка, не уведомил о переводе без согласия клиента, или когда карта была использована без ведома и согласия владельца.