Уфа осталась без летних веранд

Как объяснила в разговоре с Mkset директор региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов Наталья Чибрикина, заведения попросту не успели разрешить все вопросы к старту сезона у этого сегмента — условия размещения «летников» так и не были согласованы, а рестораторы не понимали, в какие двери им следует стучаться.