Уфа осталась без летних веранд

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Как объяснила в разговоре с Mkset директор региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов Наталья Чибрикина, заведения попросту не успели разрешить все вопросы к старту сезона у этого сегмента — условия размещения «летников» так и не были согласованы, а рестораторы не понимали, в какие двери им следует стучаться.
— Этот вопрос начал переходить от одного ведомства к другому. То есть, в начале весны, когда весь ресторанный бизнес начал готовиться к летнему сезону, ни у кого не было понимания, к кому обращаться, кто решает эти вопросы, — рассказала Чибрикина.
Директор Ассоциации кулинаров и рестораторов также считает, что подобное положение вещей вредит не только бизнесу, но и облику города.
— Здесь даже не вопрос конкурентоспособности из-за отсутствия летников — сейчас их нет ни у кого и все находятся в равных условиях. Это просто не совсем удобно для гостей. Всё-таки лето у нас короткое, всем хочется побыть на воздухе. И мы этого удовольствия сейчас лишены, — считает Чибрикина.
Ресторанному бизнесу между тем остаётся лишь надеяться, что к следующему сезону власти проведут работу над ошибками и смогут правильно проинформировать предпринимателей о бюрократических процедурах.
— Надеемся, что всё будет сделано вовремя. Желательно, чтобы уже сразу после Нового года наши рестораторы чётко понимали, какие бумаги — куда заносить, — заключила директор ассоциации.