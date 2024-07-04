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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Уфа осталась без летних веранд

Уфа осталась без летних веранд

4 июля 2024, 05:35
Фото: 1MI
Заведения общепита башкирской столицы в этом сезоне массово отказались от летних веранд. Виной всему — неопределённый статус террас в связи с введением новых правил по их установке. Разбираемся, почему город остался без летников и чего стоит ждать в следующем сезоне.

Как объяснила в разговоре с Mkset директор региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов Наталья Чибрикина, заведения попросту не успели разрешить все вопросы к старту сезона у этого сегмента — условия размещения «летников» так и не были согласованы, а рестораторы не понимали, в какие двери им следует стучаться.

— Этот вопрос начал переходить от одного ведомства к другому. То есть, в начале весны, когда весь ресторанный бизнес начал готовиться к летнему сезону, ни у кого не было понимания, к кому обращаться, кто решает эти вопросы, — рассказала Чибрикина.

Директор Ассоциации кулинаров и рестораторов также считает, что подобное положение вещей вредит не только бизнесу, но и облику города.

— Здесь даже не вопрос конкурентоспособности из-за отсутствия летников — сейчас их нет ни у кого и все находятся в равных условиях. Это просто не совсем удобно для гостей. Всё-таки лето у нас короткое, всем хочется побыть на воздухе. И мы этого удовольствия сейчас лишены, — считает Чибрикина.

Ресторанному бизнесу между тем остаётся лишь надеяться, что к следующему сезону власти проведут работу над ошибками и смогут правильно проинформировать предпринимателей о бюрократических процедурах.

— Надеемся, что всё будет сделано вовремя. Желательно, чтобы уже сразу после Нового года наши рестораторы чётко понимали, какие бумаги — куда заносить, — заключила директор ассоциации.
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