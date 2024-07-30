Цены, грязь и паразиты: стоит ли ехать в Уфу в 2024

Уфимцы, впрочем, и сами давно грезят о собственном метрополитене «как в Казани». Был и соответствующий проект. Однако в обозримом будущем всё это, судя по всему, останется лишь в мечтах. Во-первых, для строительства метро пришлось бы на 10 лет перекрыть основную дорожную магистраль, что вызвало бы невиданный транспортный коллапс, во-вторых, сложность обустройства метрополитена продиктована сложной геологической ситуацией — а именно, породами, на которых стоит город.