Цены, грязь и паразиты: стоит ли ехать в Уфу в 2024

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Многие хотят посетить Уфу ради национального колорита, интересных арт-объектов, аутентичной кухни и прогулок по знаковым местам города. Конечно же, многие хотят попробовать знаменитый башкирский мёд. Находят ли туристы то, за чем приехали и какие впечатления на них оказала столица Башкортостана — Mkset выясняет из отзывов отдыхающих.
Через город протекают две большие реки — Белая и Уфа (или Уфимка, как называют её местные), а также реки Дёма, Шугуровка и Сутолока. Помимо этого, на территории города находятся 56 озёр. В связи с этим большим плюсом многие видят обилие мест для купания в городе.
Один из самых популярных уфимских пляжей — в парке «Кашкадан». Место для купания полностью обновили в 2022 году — перед этим его практически полностью слили и вновь наполнили водой. Сейчас пляж оснащён необходимой инфраструктурой, на нём дежурят спасатели, можно рыбачить и кататься на катамаранах.
Из минусов же выделяют отсутствие фонтанчиков и ненадлежащее состояние душевых. Кроме того, в памяти горожан всё ещё живёт тот факт, что около 10 лет назад на озере обнаружили паразитов. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже много времени и контроль за качеством воды улучшился, некоторые уфимцы по-прежнему обходят Кашкадан стороной.
Пляж «Райский берег» считается в городе вторым по популярности. Он расположился на берегу озера Тёплое. Большинство отзывов о нём достаточно высокие, однако за удобства, чистый пляж и приятную воду придётся заплатить. Цены в местном заведении также иногда становились объектом критики со стороны отдыхающих. Кроме того, некоторые обзоры говорят о не очень чистом дне и малом количестве мест.
С самого въезда в город уфимцев и гостей города встречает пляж «Солнечный». Это место для купания находится на берегу реки Белой. Сам пляж достаточно ухоженный, на нём дежурят спасатели и есть всё необходимое. Однако добираться до него без личного транспорта удобно не всем. Кроме того, сам пляж находится под мостом с довольно плотным транспортным потоком.
Столица Башкирии — особенно её центр — изобилует большим количеством музеев, указывают туристы.
— Я просто была в шоке от изобилия музеев и парков в центре города, какой только отрасли там не оказалось: музей археологии, национальный музей, зоологический музей, театры
— Очень много музеев. На познавательную часть визита в город едва хватило дня.
Так, среди самых известных уфимских музеев можно назвать:
Впечатления от транспортной системы башкирской столицы у туристов остаются двоякие. Многие гости недоумевают: почему в таком большом городе нет метро — подземная система явно разгрузила бы трафик на дорогах. К тому же, добираться до некоторых частей Уфы на маршрутках крайне неудобно. Масла в огонь подливает и противоречивая транспортная реформа, вызвавшая в регионе множество споров.
Уфимцы, впрочем, и сами давно грезят о собственном метрополитене «как в Казани». Был и соответствующий проект. Однако в обозримом будущем всё это, судя по всему, останется лишь в мечтах. Во-первых, для строительства метро пришлось бы на 10 лет перекрыть основную дорожную магистраль, что вызвало бы невиданный транспортный коллапс, во-вторых, сложность обустройства метрополитена продиктована сложной геологической ситуацией — а именно, породами, на которых стоит город.
— В городе считается нормальным, когда шесть автобусов «стоят в очереди» на остановке и сигналят друг другу, чтобы побыстрее проехать. Выскакивать из маршруток приходится чуть ли не на ходу.
— Непривычно, но в абсолютном большинстве городских автобусов оплачивают проезд перед выходом. Если попытаться оплатить сразу, посмотрят на тебя с недоумением.
— Сложно адаптироваться к транспортному темпу Уфы. Здесь надо жить долгое время, чтобы привыкнуть.
Уфу многие туристы называют довольно «зелёным» городом. В городе можно увидеть множество мест, утопающих в деревьях.
Между тем экологическую обстановку в городе можно назвать радужной едва ли. Особенно оставляет желать лучшего качество воздуха в микрорайоне Черниковка, рядом с которой находится промзона. Кроме того, даёт о себе знать огромный поток из автомобилей.
— Понравилось большое число зелёных насаждений. Вообще, мне известно, что Башкирия славится своей завораживающей природой. Как по мне, конечно, вокруг Уфы она довольно скучная, но если уехать чуть дальше — забыть её будет невозможно.
— В черте города очень много предприятий, отравляющих воздух. Конечно, возможно, это всё может скрасить обилие зелёных насаждений и водоёмов.
В Уфе достаточно большое количество парков, садов и скверов. Однако большая их часть также располагается в центре города. Среди открытых не так давно общественных пространств — Набережная реки Белой, которую из невзрачного отшиба превратили в магнит для молодёжи.
Одна из визитных карточек Башкирии — площадь Салавата Юлаева. Именно там расположен знаменитый памятник местного национального героя. С этой скульптурой у многих Уфа ассоциируется в первую очередь. С места памятника открывается потрясающий вид на реку Белую. Сама площадь усеяна клумбами и фонтанами. Чаще именно в этом парке проходят всевозможные грандиозные мероприятия.
Среди других интересных мест для прогулок можно отметить уже упомянутый парк «Кашкадан», сад Салавата Юлаева, сквер Монумента Дружбы, сад Аксакова, парк Якутова и парк Гафури.