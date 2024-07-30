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Цены, грязь и паразиты: стоит ли ехать в Уфу в 2024

Цены, грязь и паразиты: стоит ли ехать в Уфу в 2024

30 июля 2024, 05:46
Фото: 1MI
Ежегодно Башкирию и её столицу посещают сотни тысяч, а, порой, и миллионы человек. Что они видят и захотят ли вернуться — в обзоре Mkset отзывов туристов об Уфе.

Многие хотят посетить Уфу ради национального колорита, интересных арт-объектов, аутентичной кухни и прогулок по знаковым местам города. Конечно же, многие хотят попробовать знаменитый башкирский мёд. Находят ли туристы то, за чем приехали и какие впечатления на них оказала столица Башкортостана — Mkset выясняет из отзывов отдыхающих.

Пляжи Уфы

Через город протекают две большие реки — Белая и Уфа (или Уфимка, как называют её местные), а также реки Дёма, Шугуровка и Сутолока. Помимо этого, на территории города находятся 56 озёр. В связи с этим большим плюсом многие видят обилие мест для купания в городе.

Один из самых популярных уфимских пляжей — в парке «Кашкадан». Место для купания полностью обновили в 2022 году — перед этим его практически полностью слили и вновь наполнили водой. Сейчас пляж оснащён необходимой инфраструктурой, на нём дежурят спасатели, можно рыбачить и кататься на катамаранах.

Из минусов же выделяют отсутствие фонтанчиков и ненадлежащее состояние душевых. Кроме того, в памяти горожан всё ещё живёт тот факт, что около 10 лет назад на озере обнаружили паразитов. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже много времени и контроль за качеством воды улучшился, некоторые уфимцы по-прежнему обходят Кашкадан стороной.

пляж в парке «Кашкадан»пляж в парке «Кашкадан»
пляж в парке «Кашкадан»
Фото: мэрия Уфы

Пляж «Райский берег» считается в городе вторым по популярности. Он расположился на берегу озера Тёплое. Большинство отзывов о нём достаточно высокие, однако за удобства, чистый пляж и приятную воду придётся заплатить. Цены в местном заведении также иногда становились объектом критики со стороны отдыхающих. Кроме того, некоторые обзоры говорят о не очень чистом дне и малом количестве мест.

С самого въезда в город уфимцев и гостей города встречает пляж «Солнечный». Это место для купания находится на берегу реки Белой. Сам пляж достаточно ухоженный, на нём дежурят спасатели и есть всё необходимое. Однако добираться до него без личного транспорта удобно не всем. Кроме того, сам пляж находится под мостом с довольно плотным транспортным потоком.

Пляж «Солнечный»Пляж «Солнечный»
Пляж «Солнечный»
Фото: Яндекс Карты

Музеи Уфы

Столица Башкирии — особенно её центр — изобилует большим количеством музеев, указывают туристы.

— Я просто была в шоке от изобилия музеев и парков в центре города, какой только отрасли там не оказалось: музей археологии, национальный музей, зоологический музей, театры
— Очень много музеев. На познавательную часть визита в город едва хватило дня.
Национальный музей Республики БашкортостанНациональный музей Республики Башкортостан
Национальный музей Республики Башкортостан
Фото: Яндекс Карты

Так, среди самых известных уфимских музеев можно назвать:

  • Национальный музей Республики Башкортостана;
  • Музей археологии и этнографии;
  • Музей Нестерова;
  • Музей Аксакова;
  • Музей леса.

Городской транспорт. Почему в Уфе нет метро

Впечатления от транспортной системы башкирской столицы у туристов остаются двоякие. Многие гости недоумевают: почему в таком большом городе нет метро — подземная система явно разгрузила бы трафик на дорогах. К тому же, добираться до некоторых частей Уфы на маршрутках крайне неудобно. Масла в огонь подливает и противоречивая транспортная реформа, вызвавшая в регионе множество споров.

Уфимцы, впрочем, и сами давно грезят о собственном метрополитене «как в Казани». Был и соответствующий проект. Однако в обозримом будущем всё это, судя по всему, останется лишь в мечтах. Во-первых, для строительства метро пришлось бы на 10 лет перекрыть основную дорожную магистраль, что вызвало бы невиданный транспортный коллапс, во-вторых, сложность обустройства метрополитена продиктована сложной геологической ситуацией — а именно, породами, на которых стоит город.

— В городе считается нормальным, когда шесть автобусов «стоят в очереди» на остановке и сигналят друг другу, чтобы побыстрее проехать. Выскакивать из маршруток приходится чуть ли не на ходу.
— Непривычно, но в абсолютном большинстве городских автобусов оплачивают проезд перед выходом. Если попытаться оплатить сразу, посмотрят на тебя с недоумением.
— Сложно адаптироваться к транспортному темпу Уфы. Здесь надо жить долгое время, чтобы привыкнуть.
остановка «Гостиный двор»остановка «Гостиный двор»
остановка «Гостиный двор»
Фото: мэрия Уфы

Экология

Уфу многие туристы называют довольно «зелёным» городом. В городе можно увидеть множество мест, утопающих в деревьях.

Между тем экологическую обстановку в городе можно назвать радужной едва ли. Особенно оставляет желать лучшего качество воздуха в микрорайоне Черниковка, рядом с которой находится промзона. Кроме того, даёт о себе знать огромный поток из автомобилей.

— Понравилось большое число зелёных насаждений. Вообще, мне известно, что Башкирия славится своей завораживающей природой. Как по мне, конечно, вокруг Уфы она довольно скучная, но если уехать чуть дальше — забыть её будет невозможно.
— В черте города очень много предприятий, отравляющих воздух. Конечно, возможно, это всё может скрасить обилие зелёных насаждений и водоёмов.
Фото: travelask.ru / nesiditsa.ru

Парки столицы Башкирии. Где погулять в Уфе

В Уфе достаточно большое количество парков, садов и скверов. Однако большая их часть также располагается в центре города. Среди открытых не так давно общественных пространств — Набережная реки Белой, которую из невзрачного отшиба превратили в магнит для молодёжи.

Набережная реки БелойНабережная реки Белой
Набережная реки Белой
Фото: Институт развития городов РБ

Одна из визитных карточек Башкирии — площадь Салавата Юлаева. Именно там расположен знаменитый памятник местного национального героя. С этой скульптурой у многих Уфа ассоциируется в первую очередь. С места памятника открывается потрясающий вид на реку Белую. Сама площадь усеяна клумбами и фонтанами. Чаще именно в этом парке проходят всевозможные грандиозные мероприятия.

Среди других интересных мест для прогулок можно отметить уже упомянутый парк «Кашкадан», сад Салавата Юлаева, сквер Монумента Дружбы, сад Аксакова, парк Якутова и парк Гафури.

Фото: kudaufa.ru
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