Стадо овец переехали в Башкирии

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Свидетелями жуткой картины стали водители в Салаватском районе Башкирии — по дороге из Кропачёво в Ачит рано утром в четверг, 25 июля, участок трассы были устелен трупами овец, а рядом стояла разбитая машина.
По данным Госавтоинспекции, инцидент случился вечером 24 июля. Местный житель ехал по автодороге, когда на проезжую часть внезапно выскочили животные. Мужчина резко дал по тормозам, но избежать удара не удалось.
Сам водитель остался цел, однако овцам повезло меньше — восемь голов скота погибли. При этом пастух, судя по всему, не торопится искать пропажу. Кому принадлежали животные — сейчас пытаются выяснить полицейские.