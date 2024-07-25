Браконьер из Башкирии лишился своего напарника

На суде мужчина признал свою вину и похоже осознал всю серьезность своего поступка. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ — это даст ему возможность подумать о своих действиях и возможно, пересмотреть свои увлечения. Но это еще не все: его любимая моторная лодка была конфискована и отправлена в доход государства.