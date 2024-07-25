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Браконьер из Башкирии лишился своего напарника

Браконьер из Башкирии лишился своего напарника

25 июля 2024, 11:57
Фото: 1MI
В Бакалинском районе мужчина поплатился моторной лодкой за свою страсть к незаконной рыбной ловле и теперь он будет работать на общественных работах, сообщает прокуратура РБ.

Житель города Октябрьский был признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов и лишился своей моторной лодки — своего верного спутника на водоемах.

Все началось в апреле 2024 года, когда наш герой решил отправиться на пруд возле села Дияшево. Вооружившись сетью, он с энтузиазмом принялся за дело и выловил множество рыб различных пород. Однако его радость не продлилась долго: сотрудники правоохранительных органов задержали браконьера по возвращении на берег.

На суде мужчина признал свою вину и похоже осознал всю серьезность своего поступка. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ — это даст ему возможность подумать о своих действиях и возможно, пересмотреть свои увлечения. Но это еще не все: его любимая моторная лодка была конфискована и отправлена в доход государства.

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