Браконьер из Башкирии лишился своего напарника

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Житель города Октябрьский был признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов и лишился своей моторной лодки — своего верного спутника на водоемах.
Все началось в апреле 2024 года, когда наш герой решил отправиться на пруд возле села Дияшево. Вооружившись сетью, он с энтузиазмом принялся за дело и выловил множество рыб различных пород. Однако его радость не продлилась долго: сотрудники правоохранительных органов задержали браконьера по возвращении на берег.
На суде мужчина признал свою вину и похоже осознал всю серьезность своего поступка. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ — это даст ему возможность подумать о своих действиях и возможно, пересмотреть свои увлечения. Но это еще не все: его любимая моторная лодка была конфискована и отправлена в доход государства.