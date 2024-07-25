Мужчина на год забыл о сыне в Башкирии

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В Зилаирском межрайонном суде Республики Башкортостан 41-летний мужчина из деревни Бузавлык был осужден к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы за неуплату алиментов.
Суд установил, что наш герой знал о решении суда, согласно которому он обязан выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына в размере четверти своей зарплаты. Однако, несмотря на это, мужчина не только не платил алименты, но и даже не пытался найти постоянную работу.
В результате его бездействия образовалась задолженность по алиментам в ₽224 873,06 за период с октября 2022 года по октябрь 2023 года.
Пленум Верховного Суда России четко разъяснил: если вы действительно не можете платить алименты по уважительной причине, это не считается преступлением. Но в случае нашего героя все было иначе — у него была возможность помочь своему сыну, но он предпочел игнорировать свои обязательства.
Теперь ему предстоит провести пять месяцев в исправительных работах.