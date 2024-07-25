Мужчина на год забыл о сыне в Башкирии

Суд установил, что наш герой знал о решении суда, согласно которому он обязан выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына в размере четверти своей зарплаты. Однако, несмотря на это, мужчина не только не платил алименты, но и даже не пытался найти постоянную работу.