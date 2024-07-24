«Рив Гош» в Уфе засудили

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Уфимка столкнулась с отказом сети магазинов косметики и парфюмерии «РивГош» вернуть ей деньги за сертификат номиналом 3700 рублей. Женщина, недовольная ситуацией, обратилась в Роспотребнадзор с просьбой о защите своих прав как потребителя.
Специалисты отдела защиты прав потребителей оперативно отреагировали на запрос и подали иск в суд в интересах заявителя. Позиция Управления была поддержана, и суд вынес решение в пользу потребителя.
В результате ООО «Агромалюкс», представляющее сеть магазинов, выплатило уфимке не только стоимость номинала сертификата в 3700 рублей, но и дополнительные 3400 рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа.