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«Рив Гош» в Уфе засудили

«Рив Гош» в Уфе засудили

24 июля 2024, 10:34
Фото: 1MI
Уфимка вернула средства за подарочный сертификат, отказанный к возврату сетью магазинов «РивГош», сообщает Роспотребнадзор РБ.

Уфимка столкнулась с отказом сети магазинов косметики и парфюмерии «РивГош» вернуть ей деньги за сертификат номиналом 3700 рублей. Женщина, недовольная ситуацией, обратилась в Роспотребнадзор с просьбой о защите своих прав как потребителя.

Специалисты отдела защиты прав потребителей оперативно отреагировали на запрос и подали иск в суд в интересах заявителя. Позиция Управления была поддержана, и суд вынес решение в пользу потребителя.

В результате ООО «Агромалюкс», представляющее сеть магазинов, выплатило уфимке не только стоимость номинала сертификата в 3700 рублей, но и дополнительные 3400 рублей в качестве компенсации морального вреда и штрафа.

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