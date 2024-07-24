«Рив Гош» в Уфе засудили

Уфимка столкнулась с отказом сети магазинов косметики и парфюмерии «РивГош» вернуть ей деньги за сертификат номиналом 3700 рублей. Женщина, недовольная ситуацией, обратилась в Роспотребнадзор с просьбой о защите своих прав как потребителя.