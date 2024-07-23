Не травите этим кошек: худшие марки корма для питомцев по версии Роскачества

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Каждый любящий владелец кошки хочет быть уверенным, что рацион его пушистого друга состоит из качественной и питательной пищей. Но как выбрать среди множества предложений на рынке? Давайте разберемся, какие марки стоит избегать и почему.
Эксперты Роскачества провели обширное исследование сухих кормов для кошек с ароматом курицы — предпочтительного выбора среди владельцев домашних животных. Для анализа взяли 25 брендов, произведенных в различных странах, включая Россию, Италию, Германию, Сербию, Чехию и Бельгию. Целью было проверить соответствие продуктов установленным стандартам качества и безопасности.
— Превышения по общей токсичности могут привести к отравлению. Хотя невысокая концентрация обнаруженного токсина может не оказать существенного влияния на общую токсичность, регулярное употребление продукта с превышающей допустимый уровень концентрацией может вызвать проблемы со здоровьем питомца в будущем, — объясняет Александр Дельцов, эксперт Роскачества.
В 68% исследуемых марок обнаружились следы различных пестицидов, включая дельтаметрин, хлормекват-хлорид и пиримифос-метил. Эти химические вещества могут проникать в еду через растительное сырье или использоваться для его консервации. Отсутствие установленных законом норм пестицидов в пищевых продуктах для животных в России усугубляет опасность постоянного употребления таких продуктов, что может привести к длительному воздействию токсичных веществ и вызвать хронические проблемы.
Существует проблема с опасным веществом, называемым фумонизин В1. Оно производит плесневые грибы, которые часто встречаются в зерне. Это вредное вещество было обнаружено в восьми разных марках. Если пушистый будет постоянно употреблять такую еду, содержащий фумонизин В1, это может в будущем привести к проблемам с печенью и почками, поскольку этот токсин не наносит вреда сразу и носит накопительный эффект.
Следы антибиотиков, таких как тетрациклины и левомицетин, были обнаружены в трех из 25 исследованных лакомствах. Эти препараты применяются для борьбы с бактериальными инфекциями. Постоянное потребление таких кормов может привести к развитию устойчивости к антибиотикам у питомца, что затруднит лечение в случае реальной необходимости. Кроме того, использование антибиотиков может ослабить иммунную систему животного, делая его более уязвимым к инфекциям.
В двух брендах были найдены синтетические антиокислители BHA (E320) и BHT (E321), которые не допускаются по стандартам Роскачества. Эти вещества могут вызвать различные заболевания у кошек, включая рак. Поэтому важно внимательно читать состав и избегать продуктов с такими добавками.
Для того, чтобы понять, почему некоторые корма не соответствуют требованиям ГОСТа по содержанию определенных микроэлементов и аминокислот, важно, какие роли эти компоненты играют в будущем кошками, и знать, каковы рекомендуемые нормы их потребления.
Антиоксидант, который помогает клеткам защищаться от повреждений свободными радикалами. Он также необходим для нормального состояния иммунной системы.
Также является мощным антиоксидантом, защищающим клеточные мембраны от повреждений. Он важен для здоровья кожи, волос, иммунной и нервной систем.
Незаменимая аминокислота, которая участвует в синтезе гемоглобина, миоглобина и некоторых гормонов. Он также важен для здоровья кожи и волос, а также для нормального состояния нервной системы.
Исследователи проверили пищу для животных на наличие мяса, используя анализ аминокислот как косвенный показатель. В результате обнаружено, что в 11 из 13 продуктов недостаточно мяса, что подтверждает сомнения потребителей по поводу содержания этого компонента.
Исследование также показало, что недорогие корма не всегда являются вредными или лишенными витаминов. Единственный продукт, отвечающий высоким стандартам, был произведен в России, что опровергает мнение о превосходстве зарубежных смесей над отечественными.
Роскачество сообщило производителям, импортерам и дистрибьюторам розничных сетей о результатах своего исследования. Некоторые компании провели внутренние проверки и приняли меры для улучшения качества своей продукции.
Например, представители Onto Pet Food, где было обнаружено несоответствие содержанию витамина Е, провели внутренний анализ и приняли корректирующие меры. Онлайн-площадки «Яндекс Маркет» и Ozon убрали со страниц товары, не соответствующие обязательным стандартам.
Сеть магазинов «Ашан» провела внутреннюю проверку на производственном предприятии, где производится кошачий корм под собственной торговой маркой «Каждый день». Производитель представил план корректирующих мер и пересмотрел процессы производства товаров.