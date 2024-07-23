Не травите этим кошек: худшие марки корма для питомцев по версии Роскачества

Следы антибиотиков, таких как тетрациклины и левомицетин, были обнаружены в трех из 25 исследованных лакомствах. Эти препараты применяются для борьбы с бактериальными инфекциями. Постоянное потребление таких кормов может привести к развитию устойчивости к антибиотикам у питомца, что затруднит лечение в случае реальной необходимости. Кроме того, использование антибиотиков может ослабить иммунную систему животного, делая его более уязвимым к инфекциям.