mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Домашние питомцы: радость или скрытая угроза?

Берегите детей и себя: ТОП-7 домашних животных, от которых передаются заболевания

22 июля 2024, 13:59
Фото: Изображение Midjourney
Домашние питомцы: радость или скрытая угроза?
Сердце тает, когда видишь милые фотографии и видео с домашними животными в социальных сетях. Эти пушистые, пернатые и чешуйчатые друзья дарят нам море позитивных эмоций. Однако, за всей этой милотой скрываются реальные угрозы для здоровья человека.

Домашние животные часто становятся полноценными членами семьи, принося радость и уют. Но за милым внешним видом могут скрываться серьезные болезни и инфекции. Как же защитить себя и своих близких от возможных опасностей, сохранив при этом добрые отношения с питомцами? Об этом и пойдет речь в нашем материале.

Две стороны медали

Домашние животные, будь то кошки, собаки, кролики или даже рептилии, могут приносить не только радость, но и потенциальные угрозы для здоровья.

— Животное, даже самое безобидное, всегда остается животным. Питомец с острыми зубами и когтями в силу тех или иных обстоятельств может поранить человека, — говорит заведующая приемным отделением Видновской клинической больницы Наталья Доронина.

Кошки

Одни из самых популярных домашних животных, и не зря. Их мурчание может иметь терапевтический эффект, снижая уровень стресса у человека. Однако, кошки могут быть переносчиками опасных заболеваний. Например, фелиноз, или лихорадка от царапин, вызывается бактерией бартонелла, которая живет в слюне и на лапах. Токсоплазмоз — еще одно неприятное заболевание, которым можно заразиться. Эти инфекции могут передаваться от хвостатого, вызывая сыпь, нагноения и даже серьезные осложнения, такие как миокардит или энцефалит.

КошкиКошки
Кошки
Фото: 1MI

Собаки

Не только лучшие друзья человека, но и потенциальные носители опасных инфекций. Бешенство — одно из самых серьезных заболеваний, которое может передаваться от собак. И тот факт, что вы с питомцем живете в городе, никак не защищает обоих от смертельного заболевания. Симптомы у собак включают агрессию, выделение пены из пасти, а у человека — лихорадку, головные боли и даже паралич.

СобакиСобаки
Собаки
Фото: 1MI

Кролики

Очаровательные милашки могут скрывать острые и сильные зубы, которые способны нанести серьезные травмы. Кроме того, кролики являются переносчиками туляремии — заболевания, которое может вызвать многочисленные осложнения у человека.

КроликиКролики
Кролики
Фото: 1MI

Птицы

Пернатые друзья — это носители таких заболеваний, как пситтакоз и орнитоз, которые передаются воздушно-капельным путем. Даже маленький клюв попугайчика может стать источником серьезной травмы. Регулярные визиты к ветеринару и тщательный уход за клеткой помогут снизить риски.

ПтицыПтицы
Птицы
Фото: 1MI

Рыбки

Аквариумные рыбки могут стать причиной гранулемы, или рыбьего туберкулеза, если не соблюдать гигиену при уходе за аквариумом. Чистка аквариума без перчаток может привести к заражению, вызывая покраснения, сыпь и язвы на коже рук.

Грызуны

Мыши, крысы, шиншиллы и хомячки становятся переносчиками листериоза, который передается через контакт с фекалиями питомцев. Уборку клеток следует производить с использованием резиновых перчаток, чтобы избежать заражения.

ГрызуныГрызуны
Грызуны
Фото: 1MI

Рептилии

Черепахи, ящерицы и змеи могут быть носителями сальмонеллеза. Это заболевание передается через контакт с рептилиями и может вызвать диарею, боль в животе и лихорадку у человека.

Как обезопасить себя и своих питомцев

Чтобы минимизировать риски, следуйте простым правилам:

  1. Гигиена прежде всего: мойте руки после контакта с животными и уборки их мест проживания.
  2. Регулярные визиты к ветеринару: прививки и профилактические осмотры помогут выявить и предотвратить возможные заболевания.
  3. Избегайте укусов и царапин: если это произошло, сразу обрабатывайте раны антисептиком.
  4. Контролируйте контакты с дикой природой: не позволяйте домашним животным общаться с дикими, чтобы избежать заражения.
Читайте также:
Медведь — боксер попал в объектив фотоловушки в БашкирииДикая гостья растрогала УфуМедведь из Башкирии стал героем незабываемой прогулки
#Ольга Харина#Общество#Животные#Здоровье детей#Бездомные животные#Дикие животные#Заболевания#Приручение животных
Подпишитесь
Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии
Вчера, 08:05
Трое мужчин утонули в Башкирии
Вчера, 07:20
«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш
Вчера, 06:49
«Еле успели!» Сотрудники ДПС с мигалками довезли больного до врачей в Башкирии
Вчера, 06:29
В Уфе оцепили ТЦ «Мир»
Вчера, 05:47
Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы
Вчера, 05:32