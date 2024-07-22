Берегите детей и себя: ТОП-7 домашних животных, от которых передаются заболевания

Одни из самых популярных домашних животных, и не зря. Их мурчание может иметь терапевтический эффект, снижая уровень стресса у человека. Однако, кошки могут быть переносчиками опасных заболеваний. Например, фелиноз, или лихорадка от царапин, вызывается бактерией бартонелла, которая живет в слюне и на лапах. Токсоплазмоз — еще одно неприятное заболевание, которым можно заразиться. Эти инфекции могут передаваться от хвостатого, вызывая сыпь, нагноения и даже серьезные осложнения, такие как миокардит или энцефалит.