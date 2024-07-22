Берегите детей и себя: ТОП-7 домашних животных, от которых передаются заболевания

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Домашние животные часто становятся полноценными членами семьи, принося радость и уют. Но за милым внешним видом могут скрываться серьезные болезни и инфекции. Как же защитить себя и своих близких от возможных опасностей, сохранив при этом добрые отношения с питомцами? Об этом и пойдет речь в нашем материале.
Домашние животные, будь то кошки, собаки, кролики или даже рептилии, могут приносить не только радость, но и потенциальные угрозы для здоровья.
— Животное, даже самое безобидное, всегда остается животным. Питомец с острыми зубами и когтями в силу тех или иных обстоятельств может поранить человека, — говорит заведующая приемным отделением Видновской клинической больницы Наталья Доронина.
Одни из самых популярных домашних животных, и не зря. Их мурчание может иметь терапевтический эффект, снижая уровень стресса у человека. Однако, кошки могут быть переносчиками опасных заболеваний. Например, фелиноз, или лихорадка от царапин, вызывается бактерией бартонелла, которая живет в слюне и на лапах. Токсоплазмоз — еще одно неприятное заболевание, которым можно заразиться. Эти инфекции могут передаваться от хвостатого, вызывая сыпь, нагноения и даже серьезные осложнения, такие как миокардит или энцефалит.
Не только лучшие друзья человека, но и потенциальные носители опасных инфекций. Бешенство — одно из самых серьезных заболеваний, которое может передаваться от собак. И тот факт, что вы с питомцем живете в городе, никак не защищает обоих от смертельного заболевания. Симптомы у собак включают агрессию, выделение пены из пасти, а у человека — лихорадку, головные боли и даже паралич.
Очаровательные милашки могут скрывать острые и сильные зубы, которые способны нанести серьезные травмы. Кроме того, кролики являются переносчиками туляремии — заболевания, которое может вызвать многочисленные осложнения у человека.
Пернатые друзья — это носители таких заболеваний, как пситтакоз и орнитоз, которые передаются воздушно-капельным путем. Даже маленький клюв попугайчика может стать источником серьезной травмы. Регулярные визиты к ветеринару и тщательный уход за клеткой помогут снизить риски.
Аквариумные рыбки могут стать причиной гранулемы, или рыбьего туберкулеза, если не соблюдать гигиену при уходе за аквариумом. Чистка аквариума без перчаток может привести к заражению, вызывая покраснения, сыпь и язвы на коже рук.
Мыши, крысы, шиншиллы и хомячки становятся переносчиками листериоза, который передается через контакт с фекалиями питомцев. Уборку клеток следует производить с использованием резиновых перчаток, чтобы избежать заражения.
Черепахи, ящерицы и змеи могут быть носителями сальмонеллеза. Это заболевание передается через контакт с рептилиями и может вызвать диарею, боль в животе и лихорадку у человека.
Чтобы минимизировать риски, следуйте простым правилам: