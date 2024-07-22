Как защитить животных от жары: 7 простых советов, которые спасут жизнь вашему любимцу

Вода — это жизнь, и в жару ее значение возрастает многократно. Убедитесь, что у вашего питомца всегда есть доступ к свежей питьевой воде. Обезвоживание может наступить быстрее, чем вы думаете, поэтому не забывайте обновлять воду несколько раз в день. Для примера, представьте себе, как вы чувствуете себя в жару без глотка воды — вот и им так же трудно. Если хотите, можете положить в воду один кубик льда, но не больше, чтобы животное не простудилось.