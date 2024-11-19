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Бездомные животные

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2024
Кота намотало на ремень в уфимском автомобиле
19 ноября, 10:28
Чувствительный контент. Уфимка спасла слепых котят от гибели
2 ноября, 11:54
Под Уфой сотни домашних животных обречены на голодную смерть
2 октября, 05:28
Чувствительный контент. Знаменитую Сосиску жестоко убили в Башкирии
19 сентября, 04:40
Милота дня: в Уфе устроили заплыв с собаками
12 августа, 06:15
Как правильно помогать бездомным животным
29 июля, 12:07
Как понять, что ваша собака грустит и как поднять ей настроение?
25 июля, 16:48
Как правильно воспитывать котенка: все, что нужно знать новичкам
24 июля, 11:00
Скрытые факты о кошках и собаках: как сделать своего питомца счастливым?
23 июля, 16:28
В Башкирии построят центр лечения людей с помощью животных
23 июля, 15:40
Не травите этим кошек: худшие марки корма для питомцев по версии Роскачества
23 июля, 11:48
Россиян ждут новые штрафы за выгул собак
22 июля, 14:04
Берегите детей и себя: ТОП-7 домашних животных, от которых передаются заболевания
22 июля, 13:59
В России могут ужесточить наказания за неправильное содержание диких животных
22 июля, 12:45
Россиянам стало дороже содержать кошек и собак
22 июля, 12:26
В Башкирии дикие животные всё чаще выходят к людям: как себя вести при встрече
22 июля, 11:55
Собачья агрессия в Башкирии. Кто виноват и что делать?
22 мая, 05:43
2023
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины с ножом на собаку в Башкирии
Мужчина изрезал морду собаки, которая находилась на привязи на территории административного здания.
12 октября 2023, 06:27
Госдума дала Башкирии полномочия решать проблему бездомных животных самостоятельно
Действовать субъекты РФ должны будут в рамках действующего законодательства об ответственном обращении с животными.
13 июля 2023, 16:07

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