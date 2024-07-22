Россиян ждут новые штрафы за выгул собак

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
С приходом осени в России введут новые штрафы за неправильное содержание домашних питомцев. Власти обещают жёсткие меры, но что именно будет считаться нарушением и как избежать неприятностей? В этом материале мы подробно расскажем о грядущих изменениях и дадим советы, как подготовиться к новым правилам.
В 2024 году в Государственной Думе активно обсуждают законопроект о штрафах за неправильное содержание домашних животных. Согласно этому закону, владельцы будут обязаны соблюдать определённые правила, и за их нарушение предусмотрены административные наказания. В первую очередь, речь идёт о правилах выгула домашних животных и уборке за ними.
Нарушением будут считаться следующие действия:
Размер штрафов будет зависеть от характера и частоты нарушений. Для граждан за первое нарушение предусмотрен штраф до 1500 ₽, для индивидуальных предпринимателей — до 5 000 ₽. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится до 3 000 и 10 000 ₽ соответственно.
— Применение мер наказания к недобросовестным владельцам животных может стать эффективным средством предотвращения нарушений законодательства в данной сфере и обеспечения сокращения их количества, — заявил председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Одним из ключевых элементов нового законодательства станет всеобщая регистрация домашних животных. Пока что эта инициатива внедряется экспериментально в ряде регионов, включая Московскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В планах — распространить регистрацию на всю страну.
Регистрация поможет контролировать популяцию домашних животных, а также облегчит поиск владельцев потерявшихся питомцев. Ветеринарные службы смогут оперативно идентифицировать животное и вернуть его хозяину.
— Я уверен, что всеобщая регистрация домашних животных является важной мерой, и мы неизбежно придем к этому. В настоящее время мы обращаемся к регионам Российской Федерации с правом на регистрацию животных в рамках эксперимента, — рассказал Владимир Бурматов, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Ещё одна важная тема — чипирование. Это процедура, при которой под кожу животного внедряется микрочип с уникальным номером. В случае потери питомца ветеринарные клиники смогут просканировать чип и определить, кому принадлежит животное.
Многие владельцы боятся чипирования, опасаясь, что чип может сломаться или причинить вред животному.
— В чипе нет батареек от слова «совсем», а срок годности микросхемы намного превышает срок жизни животных, — объясняет глава комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.
Чтобы избежать неприятных ситуаций и штрафов, владельцам домашних животных стоит заранее подготовиться к новым правилам. Вот несколько простых советов: