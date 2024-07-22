Россиян ждут новые штрафы за выгул собак

С приходом осени в России введут новые штрафы за неправильное содержание домашних питомцев. Власти обещают жёсткие меры, но что именно будет считаться нарушением и как избежать неприятностей? В этом материале мы подробно расскажем о грядущих изменениях и дадим советы, как подготовиться к новым правилам.