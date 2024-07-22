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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Грядут штрафы за неправильное содержание питомцев: что нужно знать каждому владельцу

Россиян ждут новые штрафы за выгул собак

22 июля 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney
Грядут штрафы за неправильное содержание питомцев: что нужно знать каждому владельцу
Осенью этого года владельцев домашних животных ожидают серьёзные изменения в законодательстве. Какие новые правила вступят в силу и как они повлияют на жизнь простых граждан? Разбираемся вместе.

С приходом осени в России введут новые штрафы за неправильное содержание домашних питомцев. Власти обещают жёсткие меры, но что именно будет считаться нарушением и как избежать неприятностей? В этом материале мы подробно расскажем о грядущих изменениях и дадим советы, как подготовиться к новым правилам.

Новые правила содержания питомцев

В 2024 году в Государственной Думе активно обсуждают законопроект о штрафах за неправильное содержание домашних животных. Согласно этому закону, владельцы будут обязаны соблюдать определённые правила, и за их нарушение предусмотрены административные наказания. В первую очередь, речь идёт о правилах выгула домашних животных и уборке за ними.

Что считается нарушением?

Нарушением будут считаться следующие действия:

  • Неправильная утилизация отходов: когда человек не убирают за своим домашним животным, оставляет экскременты в парках или на тротуарах.
  • Появление четвероногих на территории образовательных учреждений: в основном касается владельцев собак, когда они не контролируют своих питомцев и разрешают им свободно бродить на территории школ или детских садов, где находятся дети. Например, когда собака свободно бежит во двор школы, где играют дети.
  • Свободное перемещение без поводка и намордника: владельцы не используют поводок или намордник, когда выгуливают своих питомцев в общественных местах.
  • Причинение вреда чужому имуществу: если ваш питомец нанес повреждение или разрушил чужое имущество, то вам придется возместить ущерб.
  • Агрессивное поведение питомца, повлекшее за собой увечья или смерть человека или другого животного: в таких ситуациях гражданин также может быть привлечён к ответственности за недостаточный контроль и меры предосторожности, которые могли бы предотвратить инцидент.
Появление собак на территории образовательных учреждений, где играют дети.Появление собак на территории образовательных учреждений, где играют дети.
Появление собак на территории образовательных учреждений, где играют дети.
Фото: Изображение Midjourney

Размеры штрафов

Размер штрафов будет зависеть от характера и частоты нарушений. Для граждан за первое нарушение предусмотрен штраф до 1500 ₽, для индивидуальных предпринимателей — до 5 000 ₽. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится до 3 000 и 10 000 ₽ соответственно.

— Применение мер наказания к недобросовестным владельцам животных может стать эффективным средством предотвращения нарушений законодательства в данной сфере и обеспечения сокращения их количества, — заявил председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

Всеобщая регистрация домашних животных

Одним из ключевых элементов нового законодательства станет всеобщая регистрация домашних животных. Пока что эта инициатива внедряется экспериментально в ряде регионов, включая Московскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В планах — распространить регистрацию на всю страну.

Почему это важно?

Регистрация поможет контролировать популяцию домашних животных, а также облегчит поиск владельцев потерявшихся питомцев. Ветеринарные службы смогут оперативно идентифицировать животное и вернуть его хозяину.

— Я уверен, что всеобщая регистрация домашних животных является важной мерой, и мы неизбежно придем к этому. В настоящее время мы обращаемся к регионам Российской Федерации с правом на регистрацию животных в рамках эксперимента, — рассказал Владимир Бурматов, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Регистрация поможет контролировать популяцию домашних животных, а также облегчит поиск владельцев потерявшихся питомцев.Регистрация поможет контролировать популяцию домашних животных, а также облегчит поиск владельцев потерявшихся питомцев.
Регистрация поможет контролировать популяцию домашних животных, а также облегчит поиск владельцев потерявшихся питомцев.
Фото: Изображение Midjourney

Чипирование домашних животных

Ещё одна важная тема — чипирование. Это процедура, при которой под кожу животного внедряется микрочип с уникальным номером. В случае потери питомца ветеринарные клиники смогут просканировать чип и определить, кому принадлежит животное.

Мифы и реальность

Многие владельцы боятся чипирования, опасаясь, что чип может сломаться или причинить вред животному.

— В чипе нет батареек от слова «совсем», а срок годности микросхемы намного превышает срок жизни животных, — объясняет глава комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

Подготовка к новым правилам

Чтобы избежать неприятных ситуаций и штрафов, владельцам домашних животных стоит заранее подготовиться к новым правилам. Вот несколько простых советов:

  1. Регулярная уборка за питомцем: всегда носите с собой пакеты для уборки продуктов жизнедеятельности вашего питомца.
  2. Использование поводков и намордников: особенно важно для крупных пород собак. Это не только требование закона, но и элементарная мера безопасности.
  3. Регистрация и чипирование: если в вашем регионе уже действует программа, не откладывайте процедуру. Это поможет избежать множества проблем в будущем.
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#Ольга Харина#Общество#Животноводство#Домашние животные#Животные#Дикое животное#Бездомные животные#Дикие животные
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