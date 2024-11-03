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3 ноября
Как вернуть белизну кроссовкам, несмотря на осеннюю грязь — три копеечных способа!
3 ноября, 07:42
2 ноября
Не делайте эти 5 ошибок, если хотите сохранить цикламен здоровым и красивым
2 ноября, 12:45
1 ноября
Пять ошибок при планировке участка, которые могут обойтись вам в копеечку
1 ноября, 13:42
Этот трюк с уксусом и солью придаст вашей посуде ресторанный блеск!
1 ноября, 12:35
Садовод начал пересаживать фиалки только таким способом и они цветут пышными шапками
1 ноября, 11:31
31 октября
Как правильно обрезать виноград осенью, чтобы кусты радовали урожаем
31 октября, 13:11
Почему не стоит убирать корни капусты осенью: неожиданный совет от огородницы
31 октября, 11:12
30 октября
Как вырастить микрозелень почти бесплатно? Обзор способов без дорогих устройств
30 октября, 13:15
Без газа: считаем расходы на газгольдер, уголь, пеллеты, дрова и электричество
30 октября, 10:58
Забудьте о ловушках! Как обычный стиральный порошок избавляет от мышей
30 октября, 09:40
Не покупайте стиральный порошок, пока не прочитаете этот рейтинг: топ-5 средств
30 октября, 08:36
Способ, которым восстановила сковородку даже с затертым антипригарным покрытием
30 октября, 06:13
29 октября
Обогреватель больше не нужен: способ согреть квартиру с помощью обычной ванны
29 октября, 13:01
Лайфхак для стиральной машины: как носок и цитрус спасут технику от накипи
29 октября, 12:00
Конденсат на окнах зимой больше не проблема: простая чашка спасет от сырости
29 октября, 11:12
28 октября
Топ-3 удивительные хитрости для упрощения домашнего быта
28 октября, 10:55
25 октября
Никогда не покупайте это! Роскачество разоблачило худшие средства для посуды
25 октября, 14:06
8 простых бытовых привычек людей, у которых в доме всегда порядок
25 октября, 12:31
5 идей, которые превратят маленькую спальню в просторный оазис!
25 октября, 10:40
Что будет в тренде в 2025 году? Выбираем правильный цвет для идеальной спальни!
25 октября, 06:30

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