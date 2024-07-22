Хабиров отдохнёт от Башкирии

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Радий Хабиров устроил себе отпуск на несколько дней — главы Башкирии не будет на рабочем месте до четверга, 25 июля. Как выяснил Mkset, на внеплановых выходных руководитель региона хочет свозить семью в Санкт-Петербург.
Хабиров собирается показать детям известные места города на Неве. Поездка в Северную столицу, как надеется глава Башкирии, также поможет «укрепить любовь к Родине» у его семьи.
Напомним, у Хабирова — четверо детей: взрослые дочери Рита и Светлана от прошлого брака — им сейчас 26 и 35 лет, соответственно — а также маленькие сыновья Тимер и Фарит. Младшему — 3 года, старшему в этом году — 7 лет. Руководитель республики в настоящий момент находится в браке с Каринэ Хабировой.