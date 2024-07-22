Хабиров отдохнёт от Башкирии

Напомним, у Хабирова — четверо детей: взрослые дочери Рита и Светлана от прошлого брака — им сейчас 26 и 35 лет, соответственно — а также маленькие сыновья Тимер и Фарит. Младшему — 3 года, старшему в этом году — 7 лет. Руководитель республики в настоящий момент находится в браке с Каринэ Хабировой.