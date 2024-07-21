Уфимцы будут чаще улетать в Питер

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Самолёты начали курсировать в воздушную гавань с 20 июля — рейсы выполняются по субботам и вторникам. Использоваться для этого будут самолёты модели «Боинг» 737-800. Информация на сайте авиакомпании «Смартавиа» гласит, что цены на билеты в последней декаде июля составляют от ₽12 740 до ₽17 840.
В министерстве транспорта отметили, что петербургское направление входит в тройку самых популярных авиамаршрутов у жителей Уфы. В неделю из аэропорта им. Мустая Карима вылетают в Северную столицу 36 самолётов.
Ранее Mkset сообщал о том, что самолёт из Уфы экстренно совершил посадку из-за происшествия на борту.