Уфимцы будут чаще улетать в Питер

Самолёты начали курсировать в воздушную гавань с 20 июля — рейсы выполняются по субботам и вторникам. Использоваться для этого будут самолёты модели «Боинг» 737-800. Информация на сайте авиакомпании «Смартавиа» гласит, что цены на билеты в последней декаде июля составляют от ₽12 740 до ₽17 840.