mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Уфимцы будут чаще улетать в Питер

Уфимцы будут чаще улетать в Питер

21 июля 2024, 05:23
Фото: 1MI
Из столицы Башкирии запустили прямые рейсы в петербургский аэропорт Пулково, сообщили в Минтрансе Республики Башкортостан.

Самолёты начали курсировать в воздушную гавань с 20 июля — рейсы выполняются по субботам и вторникам. Использоваться для этого будут самолёты модели «Боинг» 737-800. Информация на сайте авиакомпании «Смартавиа» гласит, что цены на билеты в последней декаде июля составляют от ₽12 740 до ₽17 840.

В министерстве транспорта отметили, что петербургское направление входит в тройку самых популярных авиамаршрутов у жителей Уфы. В неделю из аэропорта им. Мустая Карима вылетают в Северную столицу 36 самолётов.

Самолет из Уфы экстренно сел из-за ЧП на борту
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что самолёт из Уфы экстренно совершил посадку из-за происшествия на борту.

Читайте также:
Толпы людей, мусор и огромные цены: чем знаменит популярный у жителей Башкирии курортЖителя Башкирии заковали в наручники в аэропортуВахтовик из Башкирии нашел iPhone в самолёте
#Общество#Уфа#Башкортостан#Туризм#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Самолет#Рейсы
Подпишитесь
В Уфе целый дом эвакуировали из-за сгоревшей плиты
Сегодня, 04:57
Тело пожилого мужчины всплыло на глазах у пляжа в Башкирии
Вчера, 12:20
Расстрел детей в Уфе заинтересовал Бастрыкина
Вчера, 05:12
Индексация пенсии в 2025 году: кому, когда и сколько
Вчера, 12:06
В Уфе возбудили дело из-за «Дома из трухи»
Вчера, 04:53