Вице-премьер Хуснуллин прилетел к Хабирову за наградой

Марат Хуснуллин начал карьеру госслужащего в 1999 году в Республике Татарстан. Будущий вице-премьер заседал в Госсовете региона, а с 2001 по 2010 годы работал министром строительства Татарстана. Осенью 2010 года перебрался в Москву, где занимал должность заместителя мэра. В 2020 году стал вице-премьером России — повторно на эту должность его назначили в мае 2024 года.