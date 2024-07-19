Вице-премьер Хуснуллин прилетел к Хабирову за наградой

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил с коллегой различные строительство проекты на территории республики. В частности, возведение участка трассы М-12, которую планируют запустить к концу 2024 года.
Хуснуллин в ходе разговора с главой региона заявил, что Уфа оставила ему «благоприятное впечатление». Министр упомянул «современный стиль» города и указал на высокие темпы строительства жилья в республике. В рамках рабочего визита вице-премьеру также показали ряд общественных пространств в центре города.
По завершению встречи Хабиров наградил Хуснуллина орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».
Марат Хуснуллин начал карьеру госслужащего в 1999 году в Республике Татарстан. Будущий вице-премьер заседал в Госсовете региона, а с 2001 по 2010 годы работал министром строительства Татарстана. Осенью 2010 года перебрался в Москву, где занимал должность заместителя мэра. В 2020 году стал вице-премьером России — повторно на эту должность его назначили в мае 2024 года.