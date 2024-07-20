Толпы людей, мусор и огромные цены: чем знаменит популярный у жителей Башкирии курорт

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Курорт на юге Оренбуржья, считает турист, отнюдь не отличается качественным сервисом и благоустройством. В самом центре — на Развале — инфраструктура организована на достаточно хорошем уровне, однако стоит лишь сделать пару шагов в сторону, как картина совершенно меняется. Повсюду разбросан мусор, натыканы ржавые конструкции, а не берег поглощён зарослями камышей.
Самое неприятное то, что за все эти условия приходится платить немалые деньги. Впрочем, несмотря на недемократичный прайс, Соль-Илецк ежегодно продолжает собирать толпы людей — в самые «ходовые» дни на пляжах собирается настоящий аншлаг.
Напомним, автобусы «Башавтотранса» выполняют рейсы в Соль-Илецк с Южного автовокзала Уфы в 23:00 через день, а также из Соль-Илецка с автовокзала в 10:00 — также через день.