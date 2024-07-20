Толпы людей, мусор и огромные цены: чем знаменит популярный у жителей Башкирии курорт

Курорт на юге Оренбуржья, считает турист, отнюдь не отличается качественным сервисом и благоустройством. В самом центре — на Развале — инфраструктура организована на достаточно хорошем уровне, однако стоит лишь сделать пару шагов в сторону, как картина совершенно меняется. Повсюду разбросан мусор, натыканы ржавые конструкции, а не берег поглощён зарослями камышей.