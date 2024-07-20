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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Из Уфы запустили автобусы в Соль-Илецк

Толпы людей, мусор и огромные цены: чем знаменит популярный у жителей Башкирии курорт

20 июля 2024, 12:02
Фото: 56.orb

Из Уфы запустили автобусы в Соль-Илецк

«Башавтотранс» летом возобновил прямое автобусное сообщение между Уфой и Соль-Илецком, сообщается на ресурсах государственного перевозчика. Корреспондент 56Orb подготовил обзор популярного места отдыха и оказался совсем не в восторге.

Курорт на юге Оренбуржья, считает турист, отнюдь не отличается качественным сервисом и благоустройством. В самом центре — на Развале — инфраструктура организована на достаточно хорошем уровне, однако стоит лишь сделать пару шагов в сторону, как картина совершенно меняется. Повсюду разбросан мусор, натыканы ржавые конструкции, а не берег поглощён зарослями камышей.

Самое неприятное то, что за все эти условия приходится платить немалые деньги. Впрочем, несмотря на недемократичный прайс, Соль-Илецк ежегодно продолжает собирать толпы людей — в самые «ходовые» дни на пляжах собирается настоящий аншлаг.

Полный обзор — в материале 56.orb

Напомним, автобусы «Башавтотранса» выполняют рейсы в Соль-Илецк с Южного автовокзала Уфы в 23:00 через день, а также из Соль-Илецка с автовокзала в 10:00 — также через день.

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