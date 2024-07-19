Город в Башкирии начнет массово производить кислоту

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
ООО «Башкирская фосфатная компания» арендует участок земли площадью более 20 га без Данную территорию она получит, минуя этап участия в торгов. В дальнейшем в муниципалитете появится производство чистой и технической фосфорной кислоты.
Договор аренды земли предприятие заключит с региональным министерством земельных и имущественных отношений.
Отметим, что фосфорная кислота, будучи способной средние и кислые соли, находит применение в различных сферах промышленности. Активно используется в сельском хозяйстве, авиации, медицине, стоматологии, изготовлении пищевых продуктов и других отраслях.