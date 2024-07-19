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Город в Башкирии начнет массово производить кислоту

Город в Башкирии начнет массово производить кислоту

19 июля 2024, 12:54
Фото: 1MI
Распоряжение о предоставлении ООО «Башкирская фосфатная компания» земельного участка без проведения торгов ранее подписал глава республики Радий Хабиров.

ООО «Башкирская фосфатная компания» арендует участок земли площадью более 20 га без Данную территорию она получит, минуя этап участия в торгов. В дальнейшем в муниципалитете появится производство чистой и технической фосфорной кислоты.

Договор аренды земли предприятие заключит с региональным министерством земельных и имущественных отношений.

Отметим, что фосфорная кислота, будучи способной средние и кислые соли, находит применение в различных сферах промышленности. Активно используется в сельском хозяйстве, авиации, медицине, стоматологии, изготовлении пищевых продуктов и других отраслях.

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