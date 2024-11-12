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Промышленность

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Ноябрь
Магазин контрафакта обнаружили в Уфе
12 ноября, 13:01
Когда кончится СВО — мнение разведки
3 ноября, 20:26
Октябрь
Что Хабиров рассказал Путину в тайном кабинете
18 октября, 08:12
На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды
8 октября, 15:58
Сентябрь
Мастодонт политики простился с Башкирией
26 сентября, 09:02
Башкирия снова проиграла Татарии
23 сентября, 10:01
Башкирии ищут нового топ-менеджера
6 сентября, 05:47
Август
Восстание машин: из Уфы колонизируют Марс
30 августа, 06:35
Известный магазин оказался складом контрафакта в Уфе
29 августа, 11:24
В Башкирии снизили налоги до 1%
26 августа, 06:51
Кому в Уфе платят по ₽200 000
12 августа, 07:55
ОЭЗ «Алга» стало тесно под Уфой
6 августа, 09:48
Нефть Башкирии спасёт жизни людей
5 августа, 07:16
Легалайз по-башкирски: как регион заработает на конопле
Минсельхоз рассказывает, зачем республике потребовался импортозамещённый каннабис.
1 августа, 05:12
Июль
Мэр Уфы отправился на СВО
Ратмир Мавлиев поделился впечатлениями от встреч с военнослужащими в зоне боевых действий, сообщает мэр Уфы в своих соцсетях.
25 июля, 07:57
Город в Башкирии начнет массово производить кислоту
19 июля, 12:54
Март
В Уфе в первые дни весны зафиксировали выброс токсичного вещества в воздух
Отчет по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха в городе публикует Башгидрометцентр.
8 марта, 05:05
В уфимской Черниковке появится новый завод
Предприятие ранее сотрудничало с компаниями, покинувшими Россию после начала СВО.
6 марта, 05:23
Февраль
Татарстан уступил Башкирии по промышленному производству
Индекс промышленного производства за год в Башкортостане составил 106,5%. При этом Татарстан нарастил данный показатель лишь до 103,3%. Такие данные приводятся Росстатом.
5 февраля, 17:03
Для решения проблемы с «Уфахимпромом» предложили использовать микроорганизмы
2 февраля, 10:59

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