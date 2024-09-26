Стоматология

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Пиарщик уличил уфимских дантистов в преступлении
26 сентября, 07:32
Голливудская улыбка вышла боком девушке в Башкирии
24 сентября, 05:45
Как лечиться дешево?
22 августа, 09:28
Город в Башкирии начнет массово производить кислоту
19 июля, 12:54
2021
«Зубастые» мифы, или Какие установки мешают нам быть здоровыми. Часть 2
4 октября 2021, 13:14
«Зубастые» мифы, или Какие установки мешают нам быть здоровыми. Часть первая
27 сентября 2021, 11:27
Укус эволюции. Почему 9 из 10 людей страдают от неправильного прикуса
6 августа 2021, 07:11
2017
В Уфе частная фирма хочет бесплатно лечить зубы чиновникам и коммунальщикам
6 октября 2017, 04:55

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