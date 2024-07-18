Известно, что будет дальше с воспитанниками подпольного медресе в Уфе

После того, как один из мальчиков сумел на время скрыться из поля зрения «воспитателей» и рассказать обо всем взрослым, в квартиру нагрянули силовики. Были задержаны двое граждан Таджикистана. Известно, что один из них пробудет под стражей до сентября. Второго участника бизнеса на крови и страхе детей, прикрываемого религиозным образованием, арестовали в четверг, 18 июля. Он пробудет в СИЗО минимум два месяца.