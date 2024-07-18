Известно, что будет дальше с воспитанниками подпольного медресе в Уфе

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Пятерых мальчиков, которые подвергались истязаниям в подпольном «медресе», выписали из больницы. Пока их направили в соцучреждение, где они будут прибывать до приезда опекунов. Кроме того, с ними продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.
Также в фонде рассказали о состоянии девочки, которая также находилась в медресе. Отметим, что по информации ряда телеграм-каналов, девочка была дочерью мужчины, занимавшегося присмотром за детьми. Метальное состояние девочки, по словам представителей фонда, постепенно улучшается: она реже плачет и охотнее идет на контакт с другими детьми и нянями.
Напомним, об ужасном отношении к воспитанникам «медресе», кочевавшего из одной съемной квартиры в другую, стало известно несколькими днями ранее, в пятницу, 12 июля. Воспитанников там могли с легкостью избить за провинность, а одному из мальчиков якобы выжгли лицо.
После того, как один из мальчиков сумел на время скрыться из поля зрения «воспитателей» и рассказать обо всем взрослым, в квартиру нагрянули силовики. Были задержаны двое граждан Таджикистана. Известно, что один из них пробудет под стражей до сентября. Второго участника бизнеса на крови и страхе детей, прикрываемого религиозным образованием, арестовали в четверг, 18 июля. Он пробудет в СИЗО минимум два месяца.