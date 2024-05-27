Горящих собак пытались спасти 12 пожарных

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:24
Пожар произошел в СНТ «Уфанефтехим» в воскресенье, 26 мая. Языками пламени оказались окутаны садовый бревенчатый дом по ул. Дружная и вольер, где хозяева дома держали нескольких собак.
По информации ведомства, двоих питомцев спасти не удалось — их тела спасатели нашли за закрытыми дверями вольера. Еще 13 собак были спасены.
Пожар потушен на площади 32 квадратных метра. К тушению огня были привлечены 12 сотрудников МЧС и три единицы пожарной техники.
Точная причина возникновения пожара еще выяснятся. Однако при осмотре места происшествия дознаватель выявил ряд признаков, характерных для поджога. Материалы проверки будут направлены в компетентные органы, сообщили в МЧС.
Ранее зооактивисты заявили, что сотрудники службы отлова животных в Буздякском районе убивали собак. Согласно установленной процедуре отловленных бездомных собак должны отвозить в приюты, однако в данном случае животные были убиты — их тела сотрудник службы сложил в мешки и убрал в багажник.