Горящих собак пытались спасти 12 пожарных

Ранее зооактивисты заявили, что сотрудники службы отлова животных в Буздякском районе убивали собак. Согласно установленной процедуре отловленных бездомных собак должны отвозить в приюты, однако в данном случае животные были убиты — их тела сотрудник службы сложил в мешки и убрал в багажник.