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Updated Сегодня, 08:24

На месте горевшего в Башкирии приюта обнаружили признаки поджога

Горящих собак пытались спасти 12 пожарных

27 мая 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney

На месте горевшего в Башкирии приюта обнаружили признаки поджога

Несколько животных на момент возникновения пожара оказались заперты в вольерах, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Пожар произошел в СНТ «Уфанефтехим» в воскресенье, 26 мая. Языками пламени оказались окутаны садовый бревенчатый дом по ул. Дружная и вольер, где хозяева дома держали нескольких собак.

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По информации ведомства, двоих питомцев спасти не удалось — их тела спасатели нашли за закрытыми дверями вольера. Еще 13 собак были спасены.

Пожар потушен на площади 32 квадратных метра. К тушению огня были привлечены 12 сотрудников МЧС и три единицы пожарной техники.

По одной из версий, дом и вольеры с собаками могли умышленно поджечь недоброжелатели.По одной из версий, дом и вольеры с собаками могли умышленно поджечь недоброжелатели.
По одной из версий, дом и вольеры с собаками могли умышленно поджечь недоброжелатели.
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.

Точная причина возникновения пожара еще выяснятся. Однако при осмотре места происшествия дознаватель выявил ряд признаков, характерных для поджога. Материалы проверки будут направлены в компетентные органы, сообщили в МЧС.

Ранее зооактивисты заявили, что сотрудники службы отлова животных в Буздякском районе убивали собак. Согласно установленной процедуре отловленных бездомных собак должны отвозить в приюты, однако в данном случае животные были убиты — их тела сотрудник службы сложил в мешки и убрал в багажник.

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