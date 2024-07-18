Жителя Башкирии заковали в наручники в аэропорту

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Вахтовики из Башкирии снова отличились пьяными дебошами в транспорте. На этот раз вместо комфортабельного перелета вахтовик получил пребывание в спартанских условиях в изоляторе. Туда мужчину суд определил на двое суток.
Причина административного ареста — беспорядок, устроенный в аэропорту Ноябрьска. 32-летний вахтовик из Башкирии собирался сесть на самолет 16 июля. Но, видимо, страх перелета толкнул его на принятие релаксанта для храбрости. Вахтовик напился в аэропорту. Его «храброе» состояние заметили сотрудники наземной службы аэропорта Ноябрьска в зоне предполетного досмотра. Пассажир не только источал вполне однозначное амбре, но также матерился и ругался с ожидающими вылет людьми и сотрудниками воздушной гавани. На помощь призвали линейный отдел полиции. Дебошир не хотел ехать в отдел. Его пришлось заковать в наручники прямо в аэропорту.
На вахтовика составили протокол и отправили его под суд.