В Уфе задержан мужчина за жестокие пытки над детьми

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По данным следствия, «медресе» было организовано гражданами Таджикистана. В качестве методов «воспитания» они применяли жестокие побои, клеймили детей железом и били резиновыми дубинками. Самое ужасное, что им удалось выжечь лицо самому младшему из подопечных — 4-летнему ребенку.
В отношении одного из задержанных мужчин, обвиняемого в незаконном лишении свободы и истязании малолетних детей, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября 2024 года.
Органы следствия возбудили уголовное дело по статьям: незаконное лишение свободы, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Республики Башкортостан.