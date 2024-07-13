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В Уфе задержан мужчина за жестокие пытки над детьми

В Уфе задержан мужчина за жестокие пытки над детьми

13 июля 2024, 10:10
Фото: Следком РБ
Мужчина задержан по подозрению в жестоком обращении с детьми в «медресе», где 16 детей подвергались пыткам и издевательствам, сообщает прокуратура РБ.

По данным следствия, «медресе» было организовано гражданами Таджикистана. В качестве методов «воспитания» они применяли жестокие побои, клеймили детей железом и били резиновыми дубинками. Самое ужасное, что им удалось выжечь лицо самому младшему из подопечных — 4-летнему ребенку.

В отношении одного из задержанных мужчин, обвиняемого в незаконном лишении свободы и истязании малолетних детей, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября 2024 года.

Органы следствия возбудили уголовное дело по статьям: незаконное лишение свободы, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Республики Башкортостан.

Видео: Следком РБ
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