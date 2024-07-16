Что сейчас с детьми из нелегального медресе в Уфе

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Сообщается, что дети, которых удалось освободить из заключения в съемной квартире в Уфе, сейчас находятся под присмотром медиков в соццентрах и проходят осмотры у узких специалистов. Наряду с медицинской помощью детям также оказывают психологическую поддержку. Как отметила Паньчихина, одной из воспитанниц «медресе» потребовалась медицинская операция.
По её словам, самочувствие детей улучшилось после того, как их поместили в социальные центры. Они чувствуют себя спокойнее, охотнее идут на контакт и играют между собой.
Напомним, об ужасах, творившихся за закрытыми дверями арендованной квартиры в Уфе, стало известно в четверг, 13 июля. В квартире было 16 детей, самому младшему из которых на данный момент всего четыре года. Во время нахождения в «медресе» дети неоднократно подвергались побоям и истязаниям.
По данным ряда телеграм-каналов, воспитанники «медресе» подвергались побоям, в том числе с применением дубинок из резины. Кроме того, по некоторым сведениям, их клеймили, а одному из самых маленьких детей вовсе выжгли лицо.
Как позднее сообщили компетентные органы, присмотром за детьми занимались двое уроженцев Таджикистана. В настоящий момент обоих мужчин задержали. Один из них, по информации региональной прокуратуры, был заключен под стражу до 12 сентября 2024 года.
Отметим, что это не первый случай, когда правоохранители в Башкирии пресекают деятельность подобных «образовательных организаций». В 2023 году стало известно, что в здании одной из уфимских мечетей в ужасных условиях содержатся несколько несовершеннолетних. Как выяснилось, мужчина, которому мигранты передали на воспитание своих детей, арендовал в мечети помещение, где практиковал чудовищные методы воспитания.