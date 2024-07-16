Что сейчас с детьми из нелегального медресе в Уфе

Отметим, что это не первый случай, когда правоохранители в Башкирии пресекают деятельность подобных «образовательных организаций». В 2023 году стало известно, что в здании одной из уфимских мечетей в ужасных условиях содержатся несколько несовершеннолетних. Как выяснилось, мужчина, которому мигранты передали на воспитание своих детей, арендовал в мечети помещение, где практиковал чудовищные методы воспитания.