Как бродяга стал мэром: история кота-мема из Уфы

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Этот удивительный эпизод начался с жалобного мяукания из-под потолка квартиры на улице Ферина, 1/1. Жильцы тревожно обратились за помощью в службу спасения. Спасатели прибыли на место и были поражены видом: из шахты вентканала выглядывала кошачья голова с явным выражением недовольства.
Спасатели оперативно освободили пушистого пленника из коммунального капкана. Однако, кот тут же исчез от любопытных глаз. Как выяснилось, он не принадлежал жильцам квартиры, в которой оказался.
Фотография этого необычного пленника разлетелась по интернету со скоростью света. Пользователи соцсетей не могли остаться равнодушными к очаровательной кошке с «пухлыми щеками» и «умными глазками». Многие признали ее не только красивым, но и достойным стать новой звездой интернета.
Изначально случай вызволения рыжего кота из вентиляционного люка может показаться просто забавным эпизодом повседневной жизни. Однако, его быстрое превращение в объект обожания пользователей интернета подчеркивает силу коммуникации через социальные сети и возможность бесконечного распространения контента.
История этого рыжего кота привела к ещё одной неожиданной повороту — он стал новым членом семьи. Именно той, чья квартира стала временным приютом для пленника из вентиляции.
Девушка Регина решила оставить его себе, прозвав его Мэром. Она рассказывает, что имя для кота было выбрано не случайно, в её семье уже проживает кот по кличке Депутат, и таким образом она решила создать дома «парламент».
— К счастью, у нас есть еще один кот дома. Зовут его Депутат. Такое обстоятельство, что теперь у нас не квартира, а «парламент». У нас теперь будет Депутат и Мэр. Я считаю, что это сама судьба, — рассказывает Регина.
Люди в соцсетях, разделяют счастье Регины. Некоторые даже «донатили» деньги для похода к ветеринару.
— Не зря всё в нашей жизни!!! Тем более рыжие коты приносят удачу!!!
— Правильно, что забрали к себе, котик выбрал их квартиру, умудрился к ним прийти даже через вентиляционное отверстие. Примета: кот выбирает себе дом и приносит счастье.
— Какая девушка милая! И котик прелесть, — комментируют люди в соцсетях.
Девушка так же, вспоминая день спасения кота рассказывает, что все произошло накануне экзамена по обществознанию. Поздно ночью проснувшись от таинственного «мяяяяу», она не могла представить, что этот звук станет началом захватывающего приключения. Вместе с родителями она обнаружила щекастого кота в засаде в вентиляции.
— Нам объяснили, что ближе к утру приедет МЧС и помогут спасти кота. То есть дома никого нет, я на экзамене, мама на работе, — комментирует Регина.
Пока Регина была на экзамене, её близкие провели спасательную операцию и вытащили пушистого пленника из ловушки. Однако, интересно то, что девушка больше переживала не за результаты экзамена, а за благополучие найденного котика.
— Во время самого экзамена я очень сильно за него пережила, то есть когда я писала сам экзамен, кот был еще в стене. Честно — я думала я думала о коте, но не об экзамене, — делится девушка.
Когда она вернулась домой после напряженного дня на учебе, то узнала о спасении Мэра. Но, к сожалению, тогда он сбежал, и Регина отправилась на поиски кота по району Уфы — Инорсу.
Тогда кот после недолгих поисков нашелся на мусорке. Девушка показала его ветеринару и сделала все необходимые прививки.
— Кажется, что это судьба: такие ситуации происходят не часто — один раз на миллион. Рыжий, такой хороший, пришел к нам. Теперь оставим его у себя, — комментирует Регина.
Таким образом, случайное спасение кота из вентиляции превратилось для Регины в серьезный поворот событий и новую страницу её жизни. Стараниями всех членов семьи и друзей Мэр получил шанс на новую жизнь под опекой заботливой хозяйки.
Эта необычная история спасения рыжего пушистого кота стала ярким примером того, как случайные события иногда приводят к забавным последствиям. Кто знает, может быть следующий мем дня уже скрыт где-то под вашим потолком?