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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Уфе мужчина нырнул за утонувшим телефоном, но в итоге сам провел в воде полдня

В Уфе мужчина нырнул за утонувшим телефоном, но в итоге сам провел в воде полдня

16 июля 2024, 06:18
Фото: 1MI
Нетрезвый мужчина провел в воде порядка 12 часов, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

42-летний мужчина отдыхал на пляже «Солнечный» в Кировском районе Уфы. По неизвестной причине он вскоре покинул официальный пляж и, сев на лодку, отправился к необорудованному для купания месту. Отмечается, что купальщик находился в нетрезвом состоянии.

Во время отдыха на диком пляже мужчина уронил в воду телефон. В попытке его выловить он сам упал в воду, где плавали деревянные бревна, и провел там порядка 12 часов в ожидании, что кто-нибудь придет ему на помощь.

Фото: Управление гражданской защиты Уфы.

К счастью, его крики услышали. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли мужчине выбраться из воды и доставили на берег. В помощи медиков он не нуждался.

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