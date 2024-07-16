В Уфе мужчина нырнул за утонувшим телефоном, но в итоге сам провел в воде полдня

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
42-летний мужчина отдыхал на пляже «Солнечный» в Кировском районе Уфы. По неизвестной причине он вскоре покинул официальный пляж и, сев на лодку, отправился к необорудованному для купания месту. Отмечается, что купальщик находился в нетрезвом состоянии.
Во время отдыха на диком пляже мужчина уронил в воду телефон. В попытке его выловить он сам упал в воду, где плавали деревянные бревна, и провел там порядка 12 часов в ожидании, что кто-нибудь придет ему на помощь.
К счастью, его крики услышали. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли мужчине выбраться из воды и доставили на берег. В помощи медиков он не нуждался.