mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Четверо телят стали жертвам опасного хищника в Башкирии

Четверо телят стали жертвам опасного хищника в Башкирии

17 июля 2024, 10:57
Фото: 1MI
О нападении на домашний скот сообщает телеканал UTV со ссылкой на специалиста Месягутовской службы по охране животного мира Рима Аюпова.

Домашний скот подвергся нападению дикого зверя в Дуванском районе республики. В период с 12 по 14 июля от лап и когтей медведя погибли четыре теленка.

Постарается вас убить: в МЧС Башкирии рассказали, что делать при встрече с медведем
Узнать подробнее

По словам Аюпова, у всех задранных медведем животных на теле были глубокие раны. Жертвами обитателя леса стали молодые телята в возрасте около полугода.

По словам жителей Месягутово, ранее в окрестностях населенного пункта они замечали медведицу, вместе с которой были двое маленьких медвежат. При этом подчеркивается, что в Каракулево, нападение на домашних животных произошло впервые.

Фото: UTV
Возвращение чупакабры? — в Башкирии новые жертвы
Узнать подробнее
Читайте также:
Отдыхающие избили сотрудника Росгвардии в УфеВласти Уфы продолжают избавляться от американских деревьевПешеход сорвал движение транспорта в Уфе
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Нападение#Медведь#Дикие животные#Телята#Месягутово
Подпишитесь
Цены на проезд в Уфе в августе поднимут дважды
Сегодня, 10:54
Уфимцев обманули с автомобилями
Сегодня, 08:43
Пешеход сорвал движение транспорта в Уфе
Сегодня, 08:48
«Я работаю только ради проезда?»: уфимец в ярости от цен на «Восточный выезд»
Сегодня, 08:18
«Квадрат» в Уфе стоит ₽150 000
Сегодня, 07:46
Ипотечный бум произошел в Башкирии
Сегодня, 07:37