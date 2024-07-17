Четверо телят стали жертвам опасного хищника в Башкирии

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Домашний скот подвергся нападению дикого зверя в Дуванском районе республики. В период с 12 по 14 июля от лап и когтей медведя погибли четыре теленка.
По словам Аюпова, у всех задранных медведем животных на теле были глубокие раны. Жертвами обитателя леса стали молодые телята в возрасте около полугода.
По словам жителей Месягутово, ранее в окрестностях населенного пункта они замечали медведицу, вместе с которой были двое маленьких медвежат. При этом подчеркивается, что в Каракулево, нападение на домашних животных произошло впервые.