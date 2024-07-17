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Отдыхающие избили сотрудника Росгвардии в Уфе

Отдыхающие избили сотрудника Росгвардии в Уфе

17 июля 2024, 10:18
Фото: 1MI
Сотрудник ведомства приехал разнимать буйных гостей загородного отеля и сам оказался избит, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Майские праздники 2024 года стали для двоих жителей Уфы незабываемыми. Мужчины приехали на мини-каникулы отдохнуть в эко-отеле в Калининском районе Уфы. Отдыхали мужчины настолько буйно, что администрация заведения вызвала подмогу по телефону 02. На вызов прибыл наряд Росгвардиии. Свою агрессию отдыхающие приятели переключили на ни. В итоге, в перепалке пострадал один из сотрудников Росгвардии. Мужчины набросились на него и публично оскорбили.

На жителей Уфы завели уголовное дело. Свою вину они признали до приговора суда. Вердикт им вынесет Калининской райсуд Уфы.

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