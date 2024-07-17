Отдыхающие избили сотрудника Росгвардии в Уфе

Майские праздники 2024 года стали для двоих жителей Уфы незабываемыми. Мужчины приехали на мини-каникулы отдохнуть в эко-отеле в Калининском районе Уфы. Отдыхали мужчины настолько буйно, что администрация заведения вызвала подмогу по телефону 02. На вызов прибыл наряд Росгвардиии. Свою агрессию отдыхающие приятели переключили на ни. В итоге, в перепалке пострадал один из сотрудников Росгвардии. Мужчины набросились на него и публично оскорбили.



На жителей Уфы завели уголовное дело. Свою вину они признали до приговора суда. Вердикт им вынесет Калининской райсуд Уфы.