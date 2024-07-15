В Уфе откроют золотой мост

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Сити-менеджер отчитался, что рабочие завершили установки ламелей. Впереди — монтаж подсветки. Декоративные элементы должны будут «окрасить» мост в золотисто-медовый цвет. Градоначальник поделился кадрами того, как мост выглядит сейчас.
Мавлиев также рассказал о планах провести аналогичные работы на двух других мостах — на пересечении «салаватки» с 50 лет СССР и на улице Кирова. Первый путепровод будет красного цвета, другой — изумрудного.