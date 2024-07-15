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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Уфе откроют золотой мост

В Уфе откроют золотой мост

15 июля 2024, 13:33
Фото: Telegram / Ратмир Мавлиев
В столице Башкирии завершают декоративные работы над путепроводом на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Мингажева, сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Сити-менеджер отчитался, что рабочие завершили установки ламелей. Впереди — монтаж подсветки. Декоративные элементы должны будут «окрасить» мост в золотисто-медовый цвет. Градоначальник поделился кадрами того, как мост выглядит сейчас.

Фото: Telegram / Ратмир Мавлиев

Мавлиев также рассказал о планах провести аналогичные работы на двух других мостах — на пересечении «салаватки» с 50 лет СССР и на улице Кирова. Первый путепровод будет красного цвета, другой — изумрудного.

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