Общественники остались недовольны участком «Уфимского ожерелья» за ₽5 млн

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Так, вопрос к городским властям у общественников возник из-за отсутствия вдоль всего нового участка бордюров, а также разрушающегося асфальта. Кроме того, вокруг тропы осталось множество сломанных деревьев: их рано или поздно придётся вывозить, однако выдержит ли асфальт тяжёлую коммунальную технику — остаётся под сомнением.
— Почему сперва нельзя было очистить территорию и уже потом класть асфальт? — вопрошают активисты.
Отметим, что пешеходная зона обошлась бюджету в более ₽4,7 млн. О самой тропе в конце июня рассказывал у себя в соцсетях мэр Ратмир Мавлиев.