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Updated Сегодня, 09:08

Общественники остались недовольны участком «Уфимского ожерелья» за ₽5 млн

Общественники остались недовольны участком «Уфимского ожерелья» за ₽5 млн

12 июля 2024, 05:38
Фото: предоставлены ОНФ
Активисты «Народного фронта» обратили внимание на состояние участка маршрута от сквера имени Даяна Мурзина до больницы №21, сообщили Mkset представители движения.

Так, вопрос к городским властям у общественников возник из-за отсутствия вдоль всего нового участка бордюров, а также разрушающегося асфальта. Кроме того, вокруг тропы осталось множество сломанных деревьев: их рано или поздно придётся вывозить, однако выдержит ли асфальт тяжёлую коммунальную технику — остаётся под сомнением.

Фото: предоставлены ОНФ
— Почему сперва нельзя было очистить территорию и уже потом класть асфальт? — вопрошают активисты.

Отметим, что пешеходная зона обошлась бюджету в более ₽4,7 млн. О самой тропе в конце июня рассказывал у себя в соцсетях мэр Ратмир Мавлиев.

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