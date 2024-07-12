Общественники остались недовольны участком «Уфимского ожерелья» за ₽5 млн

Так, вопрос к городским властям у общественников возник из-за отсутствия вдоль всего нового участка бордюров, а также разрушающегося асфальта. Кроме того, вокруг тропы осталось множество сломанных деревьев: их рано или поздно придётся вывозить, однако выдержит ли асфальт тяжёлую коммунальную технику — остаётся под сомнением.