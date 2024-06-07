Житель Башкирии кошмарит жильцов целого дома из-за любви

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Жильцы пятиэтажки в Нефтекамске, где ранее дебошир избил тростью пенсионера и сыпал оскорблениями в адрес пожилых женщин, рассказали новые подробности громкой истории. По их словам, причиной же столь плохих отношений между мужчиной и жильцами дома стала женщина.
В доме проживает подруга агрессора. Мужчина якобы часто пытается наведаться к ней в гости, но встречает сопротивление со стороны жильцов — дверь ему попросту не открывают.
Как отмечают пенсионеры, от его нападок дом страдает уже не первый год, а дедушка, на которого он набросился с тростью, становится жертвой его агрессии уже в третий раз. Причем каждый раз, по их словам, он оставался безнаказанным.
После того, как история с избиением пенсионеров получила широкую огласку в СМИ, агрессором заинтересовались правоохранители. Мужчину задержали. Им оказался 61-летний житель Нефтекамска, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности. Расследование дела взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.