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Житель Башкирии кошмарит жильцов целого дома из-за любви

Житель Башкирии кошмарит жильцов целого дома из-за любви

7 июня 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
Известны новые подробности резонансной истории из Нефтекамска. Жители дома, где ранее дебошир избил пенсионера, страдают от его выходок уже не первый год. Как выяснилось, причиной тому — его любовные похождения.

Жильцы пятиэтажки в Нефтекамске, где ранее дебошир избил тростью пенсионера и сыпал оскорблениями в адрес пожилых женщин, рассказали новые подробности громкой истории. По их словам, причиной же столь плохих отношений между мужчиной и жильцами дома стала женщина.

В доме проживает подруга агрессора. Мужчина якобы часто пытается наведаться к ней в гости, но встречает сопротивление со стороны жильцов — дверь ему попросту не открывают.

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Как отмечают пенсионеры, от его нападок дом страдает уже не первый год, а дедушка, на которого он набросился с тростью, становится жертвой его агрессии уже в третий раз. Причем каждый раз, по их словам, он оставался безнаказанным.

Видео: Mash Batash/Telegram

После того, как история с избиением пенсионеров получила широкую огласку в СМИ, агрессором заинтересовались правоохранители. Мужчину задержали. Им оказался 61-летний житель Нефтекамска, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности. Расследование дела взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

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