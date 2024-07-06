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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

В центре Уфы горит строящийся многоквартирный дом

В центре Уфы горит строящийся многоквартирный дом

6 июля 2024, 05:22
Фото: 1MI
Фото и видео с места происшествия публикуют очевидцы.

По информации пользователей соцсетей, в Уфе горит здание неподалеку от Красинского рынка. Местные жители публикуют фото и видео, на которых видно, как над высотками в центре города возвышается столб черного дыма. По некоторым данным, гореть может крыша многоквартирного дома.

Видео: БашДТП/Telegram

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.

Ранее Mkset сообщал о пожаре на ул. К. Абрамовой. Огонь распространился по расположенной в здании электрощитовой.

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