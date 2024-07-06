В центре Уфы горит строящийся многоквартирный дом

По информации пользователей соцсетей, в Уфе горит здание неподалеку от Красинского рынка. Местные жители публикуют фото и видео, на которых видно, как над высотками в центре города возвышается столб черного дыма. По некоторым данным, гореть может крыша многоквартирного дома.