В центре Уфы горит строящийся многоквартирный дом

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
По информации пользователей соцсетей, в Уфе горит здание неподалеку от Красинского рынка. Местные жители публикуют фото и видео, на которых видно, как над высотками в центре города возвышается столб черного дыма. По некоторым данным, гореть может крыша многоквартирного дома.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.
Ранее Mkset сообщал о пожаре на ул. К. Абрамовой. Огонь распространился по расположенной в здании электрощитовой.