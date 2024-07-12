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Шульган-Таш под угрозой затопления в Башкирии

Шульган-Таш под угрозой затопления в Башкирии

12 июля 2024, 07:40
Фото: «С любовью, Шульган-Таш!"/VK.com
Виной тому обильные осадки, которые прогнозируют на территории региона в ближайшие дни, сообщили в сообществе «С любовью, Шульган-Таш!».

Резкое ухудшение погодных условий в Бурзянском районе может привести к подтоплению входа в пещеру Шульган-Таш. К счастью, по прогнозам, подтопление будет незначительным, но посетителям все же рекомендовали прихватить с собой резиновую обувь и дождевики.

Как пояснили в администрации учреждения, на фоне обильных осадков в ближайшие дни существует вероятность резкого подъёма уровня воды в реках. Это, в свою очередь, может привести к выходу воды на пойму и дальнейшему подтоплению низинных участков.

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