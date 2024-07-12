Шульган-Таш под угрозой затопления в Башкирии

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Резкое ухудшение погодных условий в Бурзянском районе может привести к подтоплению входа в пещеру Шульган-Таш. К счастью, по прогнозам, подтопление будет незначительным, но посетителям все же рекомендовали прихватить с собой резиновую обувь и дождевики.
Как пояснили в администрации учреждения, на фоне обильных осадков в ближайшие дни существует вероятность резкого подъёма уровня воды в реках. Это, в свою очередь, может привести к выходу воды на пойму и дальнейшему подтоплению низинных участков.