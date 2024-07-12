Проехавший 82000 км трейлер сломался в Уфе

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Неожиданное продолжение получила история семьи из Аргентины, чью машину ранее заметили в центре Уфы. Как выяснилось, Эрнан и Паола Лопез, доехав до башкирской столицы, столкнулись с трудностями — произошла поломка их дома на колесах. К счастью, им на помощь поспешили прийти жители города.
Как рассказывают Лопезы, неполадка произошла с водяным насосом, из-за чего они остановились неподалеку от АЗС. Их заметила компания уфимцев и предложила свою помощь.
Напомним, что внимание горожан автомобиль четы Лопез привлекла необычная записка на лобовом стекле их трейлера. Как гласило послание, они уже в течение семи лет путешествуют по миру и пересекли за это время расстояние более 80 000 км.
По словам Паолы, свое путешествие они начали в Испании, проехали по Европе, после чего отправились в Сингапур. Перед тем, как оказаться в России, их семья была в Монголии.