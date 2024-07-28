Миллионы для пустой земли? Что происходит с будущим музеем «Шульган-Таш»

Очевидцы рассказали Медиакорсети о том, что в Бурзянском районе республики уже на полгода приостановлено строительство музея Каповой пещеры. Мы решили это проверить.