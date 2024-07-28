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Шульган-Таш

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2024
Природный парк в Башкирии останется без посетителей
Вслед за заповедником Шульган-Таш для посещения закрылся природный парк Иремель.
28 июля, 08:32
Жителей Башкирии эвакуируют из-за подтопления
27 июля, 08:50
Шульган-Таш под угрозой затопления в Башкирии
Виной тому обильные осадки, которые прогнозируют на территории региона в ближайшие дни, сообщили в сообществе «С любовью, Шульган-Таш!».
12 июля, 07:40
В Башкирии голодный медведь съел сородича
8 мая, 10:16
Капову пещеру в Башкирии затопило талыми водами
Паводковые воды подтопили пещеру Шульган-Таш, сообщили в пресс-службе заповедника.
12 апреля, 05:07
2021
Хабиров одобрил предложение установить бюст Рюмину перед заповедником «Шульган-Таш»
20 февраля 2021, 08:23
2020
Археологи нашли в Каповой пещере останки человека и животных
23 октября 2020, 03:21
2019
Деньги подземелья: Правительство Башкирии направило 50 млн на развитие Шульган-Таш
27 сентября 2019, 09:02
Миллионы для пустой земли? Что происходит с будущим музеем «Шульган-Таш»
Очевидцы рассказали Медиакорсети о том, что в Бурзянском районе республики уже на полгода приостановлено строительство музея Каповой пещеры. Мы решили это проверить.
19 февраля 2019, 13:06
2017
Директор заповедника Шульган-таш: ученые вскрыли рисунки без разрешения
28 ноября 2017, 07:01
В пещере Шульган-Таш обнаружены новые наскальные рисунки
7 июня 2017, 11:30

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