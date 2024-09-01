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Юбилей Уфы

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1 сентября 2024
Полина Гагарина стала народной артисткой Башкирии
Почётное звание знаменитой певице своим указом присвоил руководитель региона.
1 сентября 2024, 09:34
Басков сядет на диету после Башкирии
Об этом артист заявил на своём концерте в столице региона.
1 сентября 2024, 06:40
Хабиров наградил певца Газманова
Руководитель региона уже подписал соответствующий документ, пишут местные СМИ.
1 сентября 2024, 06:17
31 августа 2024
Дворец борьбы за ₽5 млрд открыли в Уфе
В Уфе 31 августа — в день празднования 450-летнего юбилея города — состоялось открытие нового спортивного объекта.
31 августа 2024, 10:29
Уфа отправила послание в будущее
Долгожданная церемония закладки Капсулы времени состоялась в Уфе 31 августа, в день празднования 450-летнего юбилея башкирской столицы — открыть её собираются ровно через 50 лет.
31 августа 2024, 09:48
Бойцы СВО отправили в Уфу обращение
Военнослужащие передали важные слова горожанам через мэра башкирской столицы.
31 августа 2024, 08:42
Мэру Уфы подарили доспехи
Необычный подарок привезли в башкирскую столицу из Донбасса.
31 августа 2024, 07:50
Премьер Беларуси прилетел в Уфу
В столицу Башкирии нанёс рабочий визит глава Кабмина Республики Беларусь Роман Головченко.
31 августа 2024, 05:19
30 августа 2024
Срочное обращение Путина к Уфе
30 августа 2024, 20:05
Полина Гагарина обратилась к Уфе
Известная певица сообщила важную новость жителям башкирской столицы перед своим шоу в пятницу, 30 августа.
30 августа 2024, 19:20
Зал заседаний за ₽108 млн открыли в Уфе
В столице Башкирии запустили ситуационный центр — об этом отчитались в мэрии.
30 августа 2024, 14:38
Мэру Донецка показали Уфу
В числе гостей, которых столица Башкирии приняла в дни празднования своего юбилея, оказался глава донецкой администрации Алексей Кулемзин, сообщил мэр Октябрьского района города Сергей Плотников.
30 августа 2024, 14:04
«Фестиваль» «Уфа стоит» задумали на дорогах столицы Башкирии
30 августа 2024, 13:50
29 августа 2024
Уфу оставили без кофе
29 августа 2024, 15:55
Погода на День города в Уфе устроит «качели»
29 августа 2024, 14:28
На проспекте Октября в Уфе введут одностороннее движение
Новые транспортные ограничения задумали городские власти, сообщает пресс-служба мэрии.
29 августа 2024, 13:31
28 августа 2024
Уфимцам разрешили ходить и ездить вдоль дворца за ₽5 млрд
В Уфе в среду, 28 августа, открыли движение автомобилей по новой улице Архитектора Рехмукова, сообщили в пресс-службе городской администрации.
28 августа 2024, 15:02
27 августа 2024
Сакральный сквер подарят Уфе
Новое общественное пространство обещают открыть в городе к юбилею башкирской столицы, сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.
27 августа 2024, 16:36
Мэр Уфы дал добро на снос квартала в Сипайлово
27 августа 2024, 15:29
26 августа 2024
Уфа подарит Стерлитамаку ₽341 млн
26 августа 2024, 15:29

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