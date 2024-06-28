Мэр Уфы дал дедлайн дорожникам

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Со слов градоначальника, заасфальтировать проезжую часть должны к 10 июля. Сразу после этого улицу откроют, а рабочие начнут работать над обновлением тротуаров.
Напомним, сейчас рабочие ведут масштабные работы на отрезке улицы от Ленина до Цюрупы, в районе Гостиного двора. К этому отрезку улицы прилегают кварталы с несколькими корпусами Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы.
Многие пользователи уфимских автобусов стали испытывать трудности с началом работ, так как машрутки, путь которых лежит через улицу Цюрупы с поворотом на Ленина, больше не могли останавливаться на Гостином дворе. При этом ближайшей остановкой на многих маршрутах оставалась гостиница «Башкирия», которая находится в нескольких кварталах от торгового центра.
Работы проводятся в рамках подготовки к 450-летнему юбилею Уфы. Отмечать дату будут 31 августа.