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Published Сегодня, 15:12

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Updated Сегодня, 15:14

Мэр Уфы дал дедлайн дорожникам

Мэр Уфы дал дедлайн дорожникам

28 июня 2024, 15:12
Фото: Ратмир Мавлиев/Telegram
Глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев назвал сроки завершения работ на улице Октябрьской революции, сообщение сити-менеджер опубликовал у себя в соцсетях.

Со слов градоначальника, заасфальтировать проезжую часть должны к 10 июля. Сразу после этого улицу откроют, а рабочие начнут работать над обновлением тротуаров.

Напомним, сейчас рабочие ведут масштабные работы на отрезке улицы от Ленина до Цюрупы, в районе Гостиного двора. К этому отрезку улицы прилегают кварталы с несколькими корпусами Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы.

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Многие пользователи уфимских автобусов стали испытывать трудности с началом работ, так как машрутки, путь которых лежит через улицу Цюрупы с поворотом на Ленина, больше не могли останавливаться на Гостином дворе. При этом ближайшей остановкой на многих маршрутах оставалась гостиница «Башкирия», которая находится в нескольких кварталах от торгового центра.

Работы проводятся в рамках подготовки к 450-летнему юбилею Уфы. Отмечать дату будут 31 августа.

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