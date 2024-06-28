Мэр Уфы дал дедлайн дорожникам

Многие пользователи уфимских автобусов стали испытывать трудности с началом работ, так как машрутки, путь которых лежит через улицу Цюрупы с поворотом на Ленина, больше не могли останавливаться на Гостином дворе. При этом ближайшей остановкой на многих маршрутах оставалась гостиница «Башкирия», которая находится в нескольких кварталах от торгового центра.