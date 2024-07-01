Уфимцы хотят отправить в будущее кумыс

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В сообществе Vk Музея истории Уфы запустили голосование на тему капсулы времени, которую хотят зарыть в городе на 50 лет. У пользователей соцсетей поинтересовались, что, на их взгляд, может послужить наилучшим отражением современной Уфы. Среди вариантов: кумыс, смартфон, мёд и диск с музыкой.
Напомним, капсулу времени запечатать в городе собираются 31 августа — в день 450-летнего юбилея Уфы. Пока известно лишь, что в неё заложат текст обращения к будущим поколениям. К идее пришли после того, как в начале лета была вскрыта предыдущая капсула времени, заложенная в 70-е годы прошлого века.
На 1 июля проголосовали менее ста человек. Лидирует пока вариант с мёдом. Второе место делят напиток из молока кобылы и диск с музыкой. На третьей позиции — телефон. При этом отдать голос можно сразу за несколько вариантов или предложить свою версию.