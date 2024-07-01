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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Уфимцы хотят отправить в будущее кумыс

Уфимцы хотят отправить в будущее кумыс

1 июля 2024, 08:33
Фото: 1MI
В башкирской столице пытаются определиться с подарком для будущих поколений.

В сообществе Vk Музея истории Уфы запустили голосование на тему капсулы времени, которую хотят зарыть в городе на 50 лет. У пользователей соцсетей поинтересовались, что, на их взгляд, может послужить наилучшим отражением современной Уфы. Среди вариантов: кумыс, смартфон, мёд и диск с музыкой.

Напомним, капсулу времени запечатать в городе собираются 31 августа — в день 450-летнего юбилея Уфы. Пока известно лишь, что в неё заложат текст обращения к будущим поколениям. К идее пришли после того, как в начале лета была вскрыта предыдущая капсула времени, заложенная в 70-е годы прошлого века.

В Уфе заложат капсулу времени
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На 1 июля проголосовали менее ста человек. Лидирует пока вариант с мёдом. Второе место делят напиток из молока кобылы и диск с музыкой. На третьей позиции — телефон. При этом отдать голос можно сразу за несколько вариантов или предложить свою версию.

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#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Подарки#Юбилей Уфы#Капсула времени
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