Уфимцы хотят отправить в будущее кумыс

Напомним, капсулу времени запечатать в городе собираются 31 августа — в день 450-летнего юбилея Уфы. Пока известно лишь, что в неё заложат текст обращения к будущим поколениям. К идее пришли после того, как в начале лета была вскрыта предыдущая капсула времени, заложенная в 70-е годы прошлого века.